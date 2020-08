Caixa paga auxílio emergencial neste sábado em Manaus: veja onde

Caixa Econômica Federal | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Caixa Econômica Federal (CEF) volta a abrir as agências neste sábado (8), em Manaus, para atender pagamentos do Auxílio Emergencial e saques do FGTS.

Além de agências no interior do Amazonas, a Caixa vai fazer atendimento, das 8 às 12h, neste sábado, em 12 agências situadas em Manaus.

Confira quais agências da CEF estarão abertas para atendimento à população que for buscar auxílio emergencial e FGTS na capital:

-AM MANAUS ADRIANOPOLIS 69057 025 3205 AG ALEIXO, AM AVENIDA ANDRE ARAUJO NUM 243

-AM MANAUS ALVORADA 69043 000 2897 AG FRANCESES, AM - -AM AVENIDA DESEMBARGADOR JOAO MACHADO NUM 15 QUADRA 07

-AM MANAUS CACHOEIRINHA 69065 000 3219 AG CARVALHO LEAL, AM - AVENIDA CARVALHO LEAL NUM 1259 ESQUINA COM AV. TEFE

-AM MANAUS CENTRO 69010 070 1457 AG TEATRO AMAZONAS, AM RUA JOSE CLEMENTE NUM 420

-AM MANAUS CENTRO 69010 050 0020 AG VITORIA-REGIA, AM RUA BARROSO NUM 101

-AM MANAUS CIDADE NOVA 69095 120 2853 AG BAIRRO CIDADE NOVA, AM RUA FLORIDA NUM 194 CNJ. CIDADE NOVA I

-AM MANAUS CIDADE NOVA 69090 741 4570 AG MANOA, AM - AVENIDA FRANCISCO QUEIROZ NUM 1025

-AM MANAUS CIDADE NOVA 69097 305 4572 AG NORTE MANAUARA, AM AVENIDA MARGARITA NUM S/N

-AM MANAUS COMPENSA 69036 110 2980 AG COMPENSA, AM AVENIDA BRASIL NUM 2668

-AM MANAUS JORGE TEIXEIRA 69085 000 3898 AG LESTE MANAUARA, AM AVENIDA AUTAZ MIRIM NUM 9118

-AM MANAUS RAIZ 69065 080 2987 AG RAIZ, AM AVENIDA SILVES NUM 1888

-AM MANAUS SAO JOSE 69085 000 1300 AG SHOPPING GRANDE AVENIDA AUTAZ MIRIM NUM 6100 OPERARIO CIRCULAR, AM 3 ANDAR

