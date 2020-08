Preços de conserto de displays de celulares sobem durante a pandemia

Manaus - O uso de aparelhos celulares se tornou indispensável para muitas pessoas. Com a tecnologia cada vez mais avançada, os aparelhos vão se tornando também mais frágeis e com um tempo útil mais curto. Não é preciso de muita coisa para provocar a quebra da tela, mas durante o período de pandemia os valores de reparo se tornaram exorbitantes. O reparo de trocas de display que antes custava R$ 190, durante a pandemia pode custar até R$ 250, de acordo com empresários do ramo.

Comerciantes afirmam que o aumento se deu por diversos fatores, um deles é a necessidade de importar o produto de outros países ou cidades, conforme explica Bruno Pinheiro, dono de uma assistência técnica de aparelhos celulares. “A gente importa da China, quase todos da área, pelos valores. Na verdade, tudo teve aumento com base na cotação do dólar. Não necessariamente com a queda do dólar os preços dos produtos vão baixar no mesmo momento, se o importador comprou com a cotação antiga ele não vai repassar com essa diminuição, porque o custo dele foi alto”.

Bruno conta também que o aumento foi de quase 30%, mas mesmo nestas condições a clientela não diminuiu. “Isso foi geral, então o que acontecia era o cliente vir na loja, achar caro e ir pesquisar em outros lugares. Aí acabava voltando por ter encontrado preços mais elevados ou não encontrou. No nosso caso teve até um aumento na clientela”.

O celular se tornou um item indispensável na vida do consumidor | Foto: Reprodução

O também empresário Neto Prado, responsável por outra loja de assistência, explicou que também sentiu os efeitos da pandemia no seu negócio. Para ele, o que mais prejudicou a venda de produtos e assistência, foi a demora na chegada dos produtos importados que vêm de São Paulo. Porém ele também afirma que a demanda não diminuiu.

“Tudo no nosso segmento teve aumento. Mas teve um item que subiu mais, como os displays de celulares e televisão. A demora na chegada dos produtos foi grande durante o período de pico e até hoje ainda está em processo de melhoria, os fretes que demoravam dois dias para chegar agora demoram 10 dias, pois a prioridade no transporte são sempre produtos destinados ao combate da Covid-19. O movimento está muito bom, o que falta é mercadoria”, explica Neto.

Celulares mais frágeis

De acordo com uma pesquisa da seguradora americana Square Trade, donos de Iphones já gastaram mais de US$ 14 milhões apenas em reparos desde o lançamento do primeiro modelo, em 2007. Além disso, o aparelho é seis vezes mais propenso a danos que necessitem de assistência técnica, em comparação a outras marcas. Consertos de displays de celulares da marca Samsung, por exemplo, podem chegar a até R$ 1,8 mil, dependendo do modelo, de acordo com o site oficial da empresa. Para os usuários de Iphone, os valores chegam a até R$ 2,5 mil nas lojas oficiais autorizadas.

No Brasil, a empresa de telecomunicações Motorola realizou uma pesquisa que indicou que mais de 48% das pessoas entrevistadas já tiveram o aparelho com a tela danificada. Do total, 51% afirmam que o problema na tela surgiu após o celular escorregar das mãos, provando que esse é um dos motivos mais comuns. A pesquisa indica ainda que quatro em cada dez pessoas preferem não consertar o aparelho, mas comprar um novo, pelo alto custo. Outro fator curioso é que pelo menos 7% dos consumidores quebraram o display do celular quando estavam tirando uma selfie.

A estudante universitária Carol Macedo, 23, conta que sentiu na pele os efeitos desse aumento. Ela tem um aparelho da marca Iphone 8 e passou por uma situação onde teve que recorrer a uma assistência para reparar o display do celular. A procura foi grande, até que ela percebeu que a mudança havia acontecido em quase todas os estabelecimentos da cidade.

Com o display queimado, o celular da estudante ficou inutilizável | Foto: Divulgação

“Nossa eu me surpreendi com os valores. Primeiro porque é algo que eu achei que não fosse sofrer tanto com essa crise toda, então quando eu precisei trocar, no início de junho, tive que rodar a cidade toda atrás de um lugar que fosse mais em conta, mas percebi que esse aumento tinha sido geral, até nas lojas menos reconhecidas. Preferi deixar para comprar outro”, explica Carol.

No Polo Industrial de Manaus (PIM) não há fábricas que produzem displays para venda direta a comerciantes. A especialista em finanças, Vera Lúcia Oliveira, explica que isso acontece porque, economicamente, vale mais a pena realizar a importação dos produtos. “Infelizmente o Brasil é dos países que mais paga impostos, por essa razão é muito barato comprar fora de Manaus ou até do Brasil, ao invés de produzir no Polo Industrial de Manaus (PIM) ”, conta Vera Lúcia.

