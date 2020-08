Venda de smartphones no Brasil cresce 5% no primeiro semestre

Manaus - Mesmo diante das consequências negativas da pandemia da Covid-19 na indústria e no comércio, o mercado de venda de smartphones cresceu mais de 5% no primeiro semestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da GfK Brasil e demonstram que a queda de 41% nos meses mais críticos da pandemia, março e abril, não foram capazes de abalar totalmente o setor, que segue otimista para o segundo semestre.

Segundo o diretor da GfK, Fernando Baialuna, de janeiro até o início do mês de março, a categoria estava em fase de crescimento. Contudo, com a chegada das paralisações do comércio, em meados de março, e mais intensivamente em abril, a queda se apresentou acentuada para os smartphones, chegando à 41%, na comparação com as mesmas semanas de 2019.

Em contrapartida, outras categorias conseguiram crescer nesse período, principalmente as relacionadas as rotinas do lar e ao trabalho e estudo remoto, como por exemplo, tablets, fritadeiras, batedeiras e vídeo games. Já na fase de adaptação, em maio e junho, Baialuna explica que os smartphones recuperaram as vendas plenamente, atingindo 23%, comparado com os meses do ano anterior.

“Interessante analisarmos que as vendas de smartphones premium ganharam importância durante a pandemia. A faixa de preço de R$3 mil que representava 17% em janeiro, passou a representar 25% em abril deste ano, auge da crise, refletindo o comportamento de compra de indulgência e o ato de se auto presentear com produtos mais sofisticados, como no caso do modelo premium”, salienta Baialuna.

Vendas online

Para o vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Antonio Quintas, durante a crise ocasionada pela pandemia, o fortalecimento da loja online foi necessário para que o setor pudesse se manter. “Investimos no fortalecimento da nossa loja online e isso foi fundamental para nos adaptarmos aos hábitos de consumo estabelecidos pelo contexto atual, entre os quais o aumento das transações via comércio eletrônico”, diz.

O mesmo foi relatado pelo gerente geral de produtos móveis da LG no Brasil, Fabricio Habib. Ele afirma que diferenças foram notadas nos hábitos de compra do consumidor, resultado das mudanças de comportamento durante o isolamento social. “Nesse contexto, a LG focou em expandir sua presença nos varejistas online parceiros, com promoções exclusivas, por exemplo. Isso principalmente em produtos de maior procura na pandemia por conta do trabalho remoto e aprendizado à distância”, conta.

De acordo com Baialuna, as compras de smartphones por e-commerce não conseguiram cobrir completamente a receita das lojas físicas que estavam fechadas durante a pandemia. Contudo, supriram em grande medida o fechamento do comércio.

" O mercado sofreu uma dramática queda nas vendas na fase do pânico, momento em que as lojas foram fechadas repentinamente e tanto o consumidor como o varejo precisaram se reorganizar para a uma jornada de compra puramente online " Fernando Baialuna, diretor da Gfk Brasil, sobre a mudança na plataforma de venda

Para o diretor da Cfk, o crescimento das vendas online recuperou parte das vendas perdidas com o fechamento das lojas físicas nas fases de pânico e no primeiro ciclo da fase de adaptação. Entretanto, ele observa que a recuperação definitiva só se iniciaria a partir da segunda quinzena de maio com o início da reabertura das lojas, segundo ciclo da Fase de Adaptação.



Baialuna observou ainda o crescimento das vendas online como um fenômeno que foi acelerado pela quarentena e que antecipou em alguns anos a tendência a inclusão de novos consumidores no mercado online, principalmente os consumidores mais velhos, a partir dos 60 de idade.

“O resultado acumulado de janeiro a junho, reflete um crescimento de vendas ante a 2019, algo que não se imaginava com o pessimismo vivido na fase do pânico, mas que se tornou possível graças a rápida reação dos varejos com ações de aproximação e apoio ao consumidor para trazê-los para a jornada de compra online”, diz.

Expectativas



Baialuna avalia, ainda, que o cenário é complexo e que não há clareza para oferecer uma resposta direta sobre o setor em geral. No entanto, muitos aprendizados ocorreram ao longo da crise e fizeram com que a empresa ficasse atenta às mudanças de comportamento dos consumidores.



“Os efeitos da crise econômica na renda e a velocidade da retomada da confiança serão as variáveis determinantes para os resultados do terceiro e quarto trimestres. O foco do varejo será atender a um consumidor mais crítico e discricionário na decisão da compra, esse consumidor que será cada vez mais digital, portanto mais informado e criterioso”, avalia.

Na opinião de Habib, representante da LG, os produtos inovadores podem ser os responsáveis pela melhoria do setor no segundo semestre. “A LG continua trabalhando no planejamento de lançamentos e estamos organizando um lançamento de uma nova linha de produtos da marca, que será apresentada em breve. O que podemos comentar é que a LG ainda aposta nas categorias de smartphones intermediários e premium, com o objetivo de produzir tecnologias e oferecer serviços de qualidade”, afirma.



Para Quintas, da Samsung, a aceleração na consolidação do modelo smartphone como centro de recursos e serviços e otimizador da rotina das pessoas é positiva. Pode ajudar o mercado no segundo semestre, ainda mais para aqueles que buscarem atender às diferentes demandas de uso e necessidade de variados perfis de consumidores.

