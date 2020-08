Governo recupera quase R$ 110 mi em devoluções do auxílio emergencial

No total, foram recuperados R$ 109,1 milhões sendo 89,1 mil devoluções registradas por civis e 26,2 mil por militares | Foto: Divulgação

O Governo Federal recuperou quase R$ 110 milhões em devoluções do auxílio emergencial. Mais de 115 mil pessoas, que receberam o benefício e que não se enquadravam nos critérios, devolveram o valor à União.

No total, foram recuperados R$ 109,1 milhões sendo 89,1 mil devoluções registradas por civis e 26,2 mil por militares, segundo nota divulgada pelo Ministério da Cidadania (MC) nesta sexta-feira (07).

De todos os 65,8 milhões de beneficiários pelo auxílio, apenas 0,44% não se encaixam nos critérios impostos pela lei. Assim, a efetividade do auxílio emergencial é de 99,6%.

Para devolver o valor, basta entrar no site, preencher as informações e pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU).

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, garante que o número de devoluções é significativo, mas a ação de real importância foi a do acordo com a Controladoria-Geral da União (CGU), que previu troca de informações e de documentos, além do acesso às bases de dados relacionadas ao Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada e Cadastro Único.

Com a parceria, a fiscalização do cumprimento aos requisitos legais do auxílio emergencial foi feita de modo transparente para combater corrupções e falhas.

Mais de 108,9 milhões de cadastros foram analisados e 67 milhões são considerados elegíveis. Do total, são 19,2 milhões pelo Bolsa Família, 10,5 milhões pelo Cadastro Único e 37,2 milhões pelo site da Caixa.