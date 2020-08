Custo da construção aumentou 0,49% em julho no Amazonas, diz IBGE

Manaus - O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), no Amazonas, para o mês de julho fechou com variação de 0,49%. A variação em relação a junho foi 0,09 pontos percentuais (p.p). No acumulado do ano, a variação percentual alcançou 1,14% em julho contra 0,65% em junho. O custo médio da construção no ano aumentou 0,49 p.p. entre os dois meses. Como consequência, o acumulado dos últimos doze meses, subiu para 5,31%.



A média nacional para o mês de julho, também ficou em 0,49%. Com um acumulado no ano de 1,97%; e nos últimos doze meses de 3,3%, de acordo com pesquisas divulgada nesta segunda-feira (10), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A variação percentual da construção civil do Estado do Amazonas de 0,49% obtida no mês de julho, em relação ao mês anterior, colocou o estado do Amazonas na posição intermediária entre as outras unidades da federação. Os menores índices ficaram por conta dos Estados do Pará (0,08%), Paraná (0,07%) e Roraima (0,06%). Os maiores ficaram por conta dos Estados da Paraíba (2,25%), São Paulo (1,05%) e Acre (0,86%).



O custo médio por metro quadrado da construção civil, em moeda corrente (reais), no Amazonas, aumentou de R$ 1.152,52 no mês de junho, para R$ 1.158,20, no mês julho. No Brasil, esse custo ficou em R$ 1.181,41, no mês.



O custo médio por metro quadrado da componente material, em moeda corrente, no Amazonas, aumentou de R$ 640,90, em junho deste ano, para R$ 646,47 em julho. Já o custo médio por metro quadrado da componente mão de obra, no Estado, foi de R$ 511,73, em julho, se mantendo quase igual a junho (R$ 511,62).

Posição intermediária

O custo médio da construção civil no Estado do Amazonas de R$1.158,20 colocou o estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos ficaram por conta dos Estados de Sergipe (R$ 1.006,98), Pernambuco (R$ 1.055,91) e Rio Grande do Norte (R$ 1.059,80). Já os maiores ficaram por conta dos Estado de Santa Catarina (R$ 1.340,30), Rio de Janeiro (R$ 1.331,0) e Acre (R$ 1.314,18).



O custo médio da componente material no Estado do Amazonas de R$646,47 colocou o Amazonas em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos de material ficaram por conta de Sergipe (R$ 549,10), Espírito Santo (R$ 555,05) e Paraná (R$ 571,03). E os maiores ficaram por conta de Acre (R$ 742,35), Rondônia (R$ 698,4) e Distrito Federal (R$ 691,96).



O custo médio da componente mão-de-obra no Estado do Amazonas (R$511,73) colocou o estado em uma posição intermediária em relação às outras unidades da federação. Os menores custos de mão de obra ficaram por conta de Sergipe (R$ 457,88), Rio Grande do Norte (R$ 465,41) e Ceará (R$ 469,60). E, os maiores ficaram por conta de: Rio de Janeiro (R$ 698,71), Santa Catarina (R$ 694,4) e São Paulo (R$ 644,73).





*Com informações da assessoria