Lojistas observam crescimento de 20 a 60% nas vendas do Dia dos Pais

Manaus – O resultado do Dia dos Pais superou as expectativas dos lojistas do comércio manauara. O crescimento nas vendas das lojas de nico foi de 20% até 60%, o que representa um sinal de excelente recuperação da atividade na capital amazonense. Dois dias depois do feriado que movimentou o tradicional centro comercial e os shoppings como se fosse o Dia das Mães, os representantes do setor não se manifestaram. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) estimou na semana passada um crescimento de 1,95% no período.

Segundo o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), Aderson Frota, os representantes do comércio ainda não contam com os números efetivos para apresentar um resultado geral das vendas. “Só o que sabemos é que para alguns empresários o momento foi extremamente positivo enquanto outros acreditam que as vendas poderiam ter sido melhores”, declara.



Para a CDL-Manaus, a data seria capaz de melhorar as vendas do setor na comparação com o mesmo período de 2019, o que poderia ajudar na evolução do crescimento do comércio no segundo semestre do ano. O ticket médio de compra estava seria de R$ 90, de acordo com pesquisa da entidade, e a receita bruta dos lojistas estava estimada em quase R$ 80 milhões com as vendas.

A receita bruta dos lojistas estava estimada em quase R$ 80 milhões | Foto: Lucas Silva

De acordo com o gerente da loja de vestuário Studio Z, Edilam Magalhães, as vendas conseguiram superar o valor estimado na véspera da data comemorativa. “Estávamos com uma média de vendas diária de R$ 18 mil, mas com a entrada da campanha para o Dia dos Pais, aumentamos as vendas para R$ 35 mil e na véspera vendemos R$ 49 mil. Foi uma evolução incrível na faixa de 60%”, aponta.

Edilam salienta que uma evolução de 0,8% foi observada nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, mesmo em um cenário de crise na economia, por conta da pandemia da Covid-19, um crescimento ainda foi verificado para a loja que faz parte do setor mais escolhido pelos filhos para presentear os pais, em 28,3%, de acordo com pesquisa feita pela CDL-Manaus.

O setor de vestuário foi o mais escolhido pelos filhos para presentear os pais, em 28,3% | Foto: Lucas Silva

Para o gerente da loja de calçados Shop do Pé, localizada no Shopping Ponta Negra, Nonato França, o aumento observado nas vendas foi de, aproximadamente, 20% com a chegada do Dia dos Pais. “A empresa fez uma campanha de incentivo para nossos clientes com até 30% de desconto em todos os produtos e o resultado foi positivo, pois realmente conseguimos relatar o crescimento nas vendas”, afirma.

Vendas online

Durante a paralisação do comércio por conta das medidas de contenção do novo coronavírus (Covid-19), de março a junho, muitas lojas passaram por dificuldades e optaram por se manter ao avançar com o processo de e-commerce, onde as vendas são feitas online. Essa nova realidade fez com que o crescimento nas vendas para o Dia dos Pais também fosse constatado no mundo virtual, chegando aos 22,2%.

Os dados são do Índice Cielo de Varejo Ampliado e demostram que o faturamento do e-commerce saltou 22,2% na semana do Dia dos Pais. Nesses resultados do comércio eletrônico, não são levados em conta os números do setor de turismo e transporte, um dos mais atingidos pela crise.

O faturamento do e-commerce saltou 22,2% na semana do Dia dos Pais | Foto: Lucas Silva

Entre as categorias de presentes, a que mais se destacou foi a de varejo alimentício especializado, que inclui lojas de chocolate e vinho, por exemplo. O segmento teve aumento de vendas de 0,9% em relação a 2019. Cosméticos e higiene pessoal (-16,4%), óticas e joalherias (-16,7%) e vestuários e acessórios (-21%) tiveram quedas de dois dígitos.

