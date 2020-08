Saiba quando começa o pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial

O calendário foi divulgado pelo Diário Oficial da União | Foto: Divulgação

Todos os aprovados no auxílio emergencial têm direito a receber cinco parcelas e o pagamento nos valores de R$ 600 (ou R$ 1.200 para mulher chefe de família) está em andamento. Em agosto começa o pagamento da quinta parcela para quem está inscrito no Bolsa Família. As informações são do UOL.

Para os demais beneficiários, a data do quinto pagamento varia. Ela depende do mês de aniversário e de quando o trabalhador teve o pedido de auxílio aprovado.

Para beneficiários que não integram o programa Bolsa Família, o dinheiro será depositado em poupança digital via aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Inicialmente, o dinheiro só poderá ser usado para pagamento de contas em boletos e compras por meio de cartão virtual. Só em um segundo momento o dinheiro será liberado para saques e transferências.

O governo estuda criar mais parcelas, além das cinco, com valor menor. Porém, ainda não há nada confirmado sobre a extensão.

Veja quando você deve receber a quinta parcela do auxílio:

Inscritos no Bolsa Família:

| Foto: Divulgação/ Diário Oficial da União

Quem recebeu a 1ª parcela em abril:

| Foto: Divulgação/ Diário da União

Quem recebeu a 1ª parcela em maio:

| Foto: Divulgação/ Diário da União

Quem recebeu a 1ª parcela em junho, julho e agosto:

| Foto: Divulgação/ Diário Oficial da União

Calendário para inscritos no Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio. Quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor. A quarta parcela já está liberada para saque a todos do Bolsa Família que têm direito ao auxílio.

O saque da quinta parcela será liberado entre 18 e 31 de agosto, conforme o dígito final do NIS (ver calendário acima). Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar o valor do auxílio por meio do cartão do Programa Bolsa Família, Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.