Corinthians informa que jogadores importantes estão com Covid-19

O Corinthians informou que o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel foram retirados da delegação que viajou para Belo Horizonte, nesta terça-feira (11), por terem testado positivo para a covid-19. Além deles, um colaborador também foi afastado pelo mesmo motivo. O Timão enfrenta o Atlético-MG, na quarta-feira (12), às 19h15 (horário de Brasília), no Mineirão.

Em um primeiro momento, o clube decidiu não divulgar quem testou positivo para o novo coronavírus e também não especificou se eram funcionários, integrantes da comissão técnica ou atletas. Em nota divulgada em seu site, o Corinthians informou que toda a delegação que participará da partida realizou testes PCR e sorológicos, e tiveram resultado negativo para o vírus.

Mas, no final da tarde, em nova nota, o clube informou "que o zagueiro Gil e o atacante Léo Natel são os dois atletas que tiveram os testes de RT-PCR positivo para a covid-19 (...). O terceiro membro afastado foi um colaborador que testou inconclusivo no RT-PCR e será submetido a nova testagem".

Apesar de o confronto com o Atlético-MG ser válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ele marca a estreia do Corinthians na competição. No último sábado (8), a equipe disputou a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, e acabou ficando com o vice-campeonato após empatar em 1 a 1 com o rival no tempo normal e perder por 4 a 3 nos pênaltis.

No último domingo (9), o Corinthians divulgou nota oficial informando que não faria os testes para a covid-19 no hospital Albert Einstein, parceiro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com o comunicado, o Departamento Médico do clube decidiu seguir com exames realizados por um laboratório de confiança utilizado durante a disputa do Campeonato Paulista, uma vez que, segundo a nota, houve falhas e inconsistências nos testes realizados por outras equipes no Hospital Albert Einstein.