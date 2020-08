Em reunião com empresários, Governo do AM discute pauta ambiental

Reunião aconteceu nesta quarta-feira (12) | Foto: Divulgação/Secom





Manaus - O governador Wilson Lima participou de uma reunião virtual com o Consórcio da Amazônia Legal - que reúne líderes de grandes empresas brasileiras - e a pauta ambiental foi o principal tema nesta quarta-feira (12). A reunião serviu também para apresentação do "Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro", que defende a adoção de políticas públicas que priorizem a economia circular e de baixo carbono na retomada econômica após a pandemia.

O documento é uma iniciativa do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). Entre os pontos defendidos estão o combate inflexível e abrangente ao desmatamento, a inclusão social e econômica de comunidades locais e a adoção de mecanismos de negociação de créditos de carbono.

"Estamos regulamentando nossa lei de serviços ambientais agora neste mês, o que vai permitir ao Amazonas entrar nesse mercado do carbono. Também estamos com R$ 30 milhões do Fundo Amazônia para investir em regularização ambiental e Cadastro Ambiental Rural. A articulação regional, inclusive com a participação do setor privado, é fundamental para avançarmos", afirmou o governador Wilson Lima.

Compromisso

Algumas das empresas signatárias do “Comunicado do Setor Empresarial Brasileiro” já desenvolvem soluções de negócios que partem da bioeconomia, com valor agregado e rastreabilidade dos produtos, inclusive na Amazônia. No documento, os líderes também defendem que pacotes de incentivos para a recuperação econômica estejam condicionados a uma economia circular e de baixo carbono.

"Temos a oportunidade única, os recursos e o conhecimento para dar escala às boas práticas e, mais do que isso, planejar estrategicamente o futuro sustentável do Brasil. Precisamos fazer as escolhas certas agora e começar a redirecionar os investimentos para enfrentamento e recuperação da economia brasileira em um modelo de economia circular, de baixo carbono, e inclusiva”, diz um trecho do documento.

Entre os conceitos de economia circular está a de aproveitamento de produtos e recursos em múltiplos ciclos (reuso, reciclagem etc.).

