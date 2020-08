Operadora lança posicionamento para atender pequenos negócios

A Oi lança seu novo posicionamento para atender pequenos negócios. O Oi Seu Negócio tem como objetivo auxiliar pequenos negócios, por meio de ofertas de serviços de telecom de baixo custo, no desafio da busca de eficiência, melhoria de gestão e digitalização das suas atividades. Com o lançamento, a Oi pretende impulsionar os negócios de seus clientes e, consequentemente, a economia do país.

A estratégia da operadora para o atendimento a pequenos negócios foi desenvolvida com base em pesquisas que identificaram que, independentemente da sua área de atuação, eles enfrentam os mesmos desafios: gestão de pessoas, gestão financeira / empresarial, burocracia (Jurídico e regulação), inovação / TICs e marketing (digital) / vendas.

As ofertas do segmento incluem a Oi Fibra, internet conectada por pura fibra ótica com 400 Mega de velocidade de download e 200 Mega de velocidade de upload, aliada às telefonias fixa(VoIP) e móvel, além do software Oi Gestão digital. O programa é de fácil usabilidade e disponibiliza diversos recursos para facilitar a gestão no negócio, como: controle financeiro (controle de fluxo de caixa on-line, integração entre estoque e venda, lançamento de contas a pagar e a receber cadastro de contas bancárias e relatórios gerenciais e financeiros), gestão de vendas (gestão de produtos e serviços, lançamento de vendas realizadas, cadastro de clientes) e controle de resultados da empresa.

“O objetivo da companhia com o novo posicionamento do Oi Seu Negócio é impulsionar as vendas de seus serviços de telecomunicações, através da sua rede de fibra ótica. Para isso, a operadora converge os principais serviços de conectividade numa mesma oferta, com a praticidade de conta e atendimento integrados, além de um software de gestão prático, eficiente, com navegação intuitiva e funcionalidades que fazem sentido para os clientes”, afirma Roberto Guenzburger, diretor de Marketing do Varejo e Empresarial da Oi.

A Oi já conta hoje com 600 mil pequenos empreendedores como clientes de banda larga e telefonias fixa e móvel. Atenta ao enorme potencial desse mercado, a companhia desenvolveu estratégia específica para atender o segmento. A operadora vem investindo fortemente na expansão do seu serviço de fibra ótica para ampliar a disponibilidade da Oi Fibra. Atualmente, o serviço já está disponível em cerca de 800 mil endereços comerciais (pequenos negócios), em 127 cidades no Brasil. A meta da Oi é dobrar a base atual desses clientes que têm acesso à internet por seu serviço de fibra ótica, até o final de 2020.

Para marcar o lançamento do novo posicionamento do Oi Seu Negócio, a Oi está lançando uma promoção para novos clientes do segmento. Quem contratar a oferta ganhará acesso a uma palestra da empresária e investidora Camila Farani, que ficará disponível por um mês para o cliente, por meio de um link e senha pessoal. A promoção é válida para todo o Brasil, até o dia 15 de setembro.

Mais informações sobre o Oi Seu Negócio e ofertas: www.oi.com.br/oiseunegocio



*Com informações da assessoria