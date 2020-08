Vendas do comércio amazonense crescem 35,3% em junho

Primeiro mês da retomada das atividades deu demonstração de recuperação do setor | Foto: Lucas Silva

Manaus – O comércio amazonense registrou variação positiva de 35,5%, em junho em relação a maio, de acordo com resultados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o mesmo mês de 2019, as vendas cresceram 12,1%. Contudo, a variação acumulada do ano foi negativa em 0,7% no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano anterior.

No comércio ampliado, automóveis e materiais de construção tiveram bom desempenho nas vendas, e conseguiram superar o comércio normal no mês. Além disso, em junho, o desempenho comércio amazonense superou a média nacional em todas as principais comparações, colocando o Estado entre os mais bem colocados na comparação com outras Unidades da Federação.

A variação percentual, que compara o volume de vendas do mês atual com o mês anterior, foi de 35,5% em junho e colocou o comércio varejista do Amazonas na segunda posição entre as outras unidades da federação. Entretanto, a variação percentual acumulada no ano, que compara o volume de vendas do período atual com o mesmo período do ano anterior, foi de 0,7% no mês e colocou o comércio varejista do Estado do Amazonas na posição intermediária (7ª posição) entre as outras unidades da federação.

Os piores desempenhos ficaram por conta de: Amapá com -17,0%, Ceará com -16,3% e Rondônia com -15,0%. E os melhores desempenhos ficaram por conta de: Mato Grosso com 2,9%, Tocantins com 2,5% e Santa Catarina com 2,0%.

Em junho, a receita nominal de vendas do comércio varejista amazonense foi de 32,1%, frente a maio na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a receita alcançou 13,9%. No acumulado do ano, o setor apresentou 5,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos doze meses, o indicador alcançou 10,6%.

Os piores desempenhos ficaram por conta de: Rio Grande do Sul com -6,5%, Paraíba com -1,6% e Mato Grosso com -0,2%. E os melhores desempenhos ficaram por conta de: Pará com 38%, Amazonas com 32,1% e Maranhão com 26,1%.

De acordo com a pesquisa, o volume de vendas do comércio varejista ampliado (a soma do comércio mais a comercialização de automóveis, peças e material de construção), em junho, foi de 38,7%, frente a maio na série com ajuste sazonal. Já na comparação com o mesmo mês do ano anterior, alcançou 14,0%. O desempenho desse indicador, mostra que automóveis e material de construção tiveram bom desempenho de vendas em junho, conseguindo superar o desempenho do comércio normal.



A variação percentual, que compara o volume de vendas do comércio varejista ampliado do mês atual com o mês anterior, de 38,7% obtida em junho colocou o comércio varejista do Estado do Amazonas na terceira posição entre as outras unidades da federação. Os piores desempenhos ficaram por conta de: Rio Grande do Sul com -6,5%, Mato Grosso com -2,2% e Paraíba com -0,3%.

A variação percentual acumulada no ano, que compara a receita nominal de vendas do período atual com o mesmo período do ano anterior, de 0,4% obtida em junho 2020, colocou o comércio varejista do Estado do Amazonas na posição intermediária entre as outras unidades da federação.

Os piores desempenhos ficaram por conta de: Amapá com -12,6%, Bahia com -12,4% e Ceará com -12,0%. E os melhores desempenhos ficaram por conta de: Tocantins com 4,3%, Santa Catarina com 2,0% e Pará com 1,8%.

