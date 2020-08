Sinduscon-AM abre 'banco de currículos' e já possui 6 mil cadastrados

O Sinduscon-AM ressalta que o processo seletivo e o número de vagas demandadas ficam a critério de cada empresa associada | Foto: SINDUSCON-AM

Manaus- O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) abriu o seu 'banco de currículos'. Iniciou no mês passado e já reuniu mais de seis mil currículos de profissionais de 62 diferentes áreas de nível fundamental, médio e superior.

As vagas mais cadastradas na plataforma são para os cargos de servente; engenheiro civil; administrativo; almoxarifado; pedreiro; eletricista; bombeiro hidráulico; serviços gerais; dentre outros. Estes currículos foram acessados por diversas empresas associadas ao Sinduscon-AM, de pequeno porte até multinacionais que atuam no segmento no Estado do Amazonas.

O Sinduscon-AM ressalta que o processo seletivo e o número de vagas demandadas ficam a critério de cada empresa associada; e que, por conta da quantidade de acessos, o site pode apresentar instabilidade. O serviço é um trabalho direcionado para as entidades como uma maneira de facilitar as contratações de cada empresa.

Banco de currículos

O Sinduscon-AM informa que ainda está recebendo o cadastro de profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho do setor da construção. Para isso, os candidatos às vagas de emprego devem acessar o site do sindicato ( http://sinduscon-am.org.br/ ), clicar em ‘Banco de Currículos’.

Em seguida, preencher as informações básicas e, por último, anexar o currículo em formato PDF e enviar o documento. Só serão considerados os currículos enviados pelo site. O banco de dados fica à disposição das empresas, que podem solicitar os currículos a qualquer momento.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Orientação para trabalhadores solicitarem o Seguro-Desemprego

PGE-AM oferece vaga para estagiário em Tecnologia da Informação (TI)