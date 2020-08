Auxílio Emergencial: quase R$ 235 milhões foram destinados a indígenas

Mais de 151 mil indígenas já foram beneficiados com o auxílio emergencial, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Cidadania (MC). O número se refere aos cadastrados no Bolsa Família e no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

As regiões norte e nordeste concentram o maior número de beneficiários. Ao todo, o governo já repassou R$ 233,5 milhões para a população indígena.

Segundo Iracema Gonçalves, coordenadora-geral de Promoção dos Direitos Sociais da Fundação Nacional do Índio (Funai), "a concessão do auxílio emergencial se soma a diversas ações adotadas pelo governo federal para minimizar os efeitos da pandemia, como a entrega de alimentos e a instalação de barreiras sanitárias para impedir a entrada de não indígenas nas aldeias".

A maior parte das cestas básicas foram entregues nas regiões norte (86,2 mil) e nordeste (68,8 mil). Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que integram a região centro-oeste, receberam 34,2 mil e 24,1 mil, respectivamente. No sudeste e sul, as unidades foram para Minas Gerais (14,8 mil), São Paulo (3 mil), Paraná (16,8 mil), Rio Grande do Sul (19,4 mil) e Santa Catarina (9,9 mil).

Cerca de 66,1 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo auxílio emergencial.