Concurso Receita Federal: novo pedido em análise para 3.360 vagas

A realização do novo concurso Receita Federal já está em fase de análises por parte do Ministério da Economia. A intenção é preencher nada menos do que 3.360 vagas, em diversos cargos, para quem possui níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 21.029,09. O pedido foi enviado em maio e a expectativa é de que sejam feitos estudos para reserva de recursos para que as contratações estejam previstas no orçamento de 2021.

Para as áreas tributária e aduaneira, o pedido é para o preenchimento de 2.050 vagas, sendo 550 para a carreira de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil e 1.500 para analista-tributário da Receita Federal do Brasil. No caso de analista, a remuneração inicial é de R$ 11.684,39, enquanto a carreira de auditor conta com inicial de R$ 21.029,09

Além disso, a solicitação também conta com previsão de postos para diversos cargos da área administrativa, da seguinte forma: 1.000 para assistente técnico administrativo, 270 para analista técnico administrativo, 4 para arquiteto e 16 para engenheiros e 20 para contador.

Para assistente técnico administrativo, a exigência é de ensino médio, com remuneração inicial de R$ 4.137,97. No caso de analista técnico administrativo, a exigência é de nível superior, com inicial de R$ 5.490,09. Para arquitetos, engenheiros e contadores, todos com exigência de nível superior, as remunerações ainda serão confirmadas.