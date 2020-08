Com R$ 36,9 bi de faturamento, o PIM caiu 11,66% de janeiro a maio

Manaus - O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou faturamento de R$ 36,96 bilhões nos primeiros cinco meses do ano. Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que atingiu o pico na capital amazonense de abril para maio e levou várias indústrias a suspender ou reduzir as atividades, o resultado foi 11,66% inferior ao mesmo período de 2019 (R$ 41,81 bilhões).

Em dólar, de acordo com informações divulgadas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), nesta segunda-feira (17), o faturamento foi de US$ 7,65 bilhões no período, contra US$ 10.88 bilhões de janeiro a maio de 2019. Os dados são dos Indicadores Industriais do PIM, compilados pela autarquia.



Conforme levantamentos realizados pela equipe técnica da Suframa junto às empresas do PIM, nos meses de abril e maio, apenas 20% das empresas continuaram normalmente a produção. Cerca de 30% das empresas paralisaram totalmente as suas atividades no período de abril e maio e as demais reduziram a produção em algum nível.



O polo de duas rodas foi um dos subsetores do PIM que impulsionaram o recuo no faturamento da indústria amazonense, com queda 70,3%. Enquanto de janeiro a maio deste de 2019, em moeda nacional, o segmento faturou R$ 15,1 bilhões, no mesmo período deste ano o faturamento foi de apenas R$ 4,5 bilhões.



Com a maior fatia de participação do PIM (25,67%), o setor de eletroeletrônicos - incluindo o de bens de informática - foi o segundo em percentual e o primeiro em valor a real a puxar o recuo no faturamento da indústria do Amazonas. De acordo com os dados, da Suframa, enquanto no ano passado o setor faturou R$ 50,9 bilhões - melhor resultado desde 2015 -, neste ano o faturamento foi de apenas R$ 18,5 bilhões.



Crescimento

Entre os segmentos que, mesmo durante o auge da pandemia, apresentaram um percentual de crescimento no período analisado, estão: produtos alimentícios, com faturamento de R$ 263,85 milhões e crescimento de 70,45%; mecânico, com faturamento de R$ 2,09 bilhões e crescimento de 18,61%; naval, com faturamento de R$ 87,66 milhões e crescimento de 10,53%; brinquedos, com faturamento de R$ 61,89 milhões e crescimento de 9,55%; e termoplástico, com faturamento de R$ 2,80 bilhões e crescimento de 4,71%.



Quanto à produção, destaque para os aparelhos condicionadores de ar, tanto tipo split system (1.596.940 unidades e crescimento de 34,67%), quanto tipo janela (156.131 unidades e crescimento de 66,35%); tablets (250.940 unidades e crescimento de 44,35%); e microcomputadores portáteis (202.242 unidades e crescimento de 8,23%).



Em relação aos empregos, o PIM registrou 85.451 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados no mês de maio, o que indica um decréscimo de 3,80% em relação a maio de 2019. A média de janeiro a maio é de 90.272 trabalhadores.



Avaliação



De acordo com o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, os números do PIM foram fortemente impactados pela pandemia da Covid-19, sobretudo, nos meses de abril e maio, quando a capital amazonense registrou altos índices de notificações de contaminação e de mortes causadas pela doença.

“Mesmo diante do cenário desfavorável, a média de empregos continuou no patamar de 90 mil, demonstrando o compromisso das empresas aliado à eficácia do pacote de medidas tomado pelo governo federal, para reduzir os impactos do novo coronavírus na economia. Além disso, alguns setores conseguiram aproveitar a janela de oportunidade da pandemia e aumentar o faturamento e a produção”, observou.



O titular da Autarquia ressaltou, ainda, que "dados industriais mais recentes já demonstram que a indústria do parque fabril manauara apresenta números favoráveis após o auge da pandemia, recuperação que deve ser perceptível com informações compiladas a partir do início do segundo semestre deste ano".





*Com informações da assessoria