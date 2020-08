Sudam anuncia retorno da vistoria em projetos

A Sudam vai retomar até o final deste mês a vistoria em projetos incentivados do Polo Industrial de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus- A Sudam vai retomar até o final deste mês a vistoria em projetos incentivados do Polo Industrial de Manaus. O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, Paulo Roberto Pereira Correia, ao presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antonio Silva, que destacou a importância dos incentivos fiscais para expansão de projetos industriais.

De acordo com o superintendente, serão vistoriados 15 projetos que representam R$ 2,2 bilhões de investimentos e geração de 6.012 empregos diretos e indiretos em Manaus. As inspeções estavam suspensas devido a pandemia.

Com incentivos fiscais do Imposto de Renda - Em Manaus, serão vistoriados projetos industriais dos setores eletroeletrônico, fabricantes de embalagens, fitas adesivas, e de infraestrutura - projeto de geração de energia, entre outros. A vistoria é realizada em pleitos de incentivo fiscais de redução fixa de 75% do IRPJ e adicionais não restituíveis, isenção do IRPJ e reinvestimento de 30% do IRPJ

*Com informações da assessoria

