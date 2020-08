Auxílio emergencial pode ser prorrogado até dezembro; veja valores

| Foto: Divulgação

Lideranças no Senado defenderam, na segunda-feira (17), a prorrogação do auxílio emergencial em mais uma parcela de R$ 600 e outras no valor de R$ 300. O programa do governo criado para assistir a população na pandemia, termina no fim de agosto.

Nos bastidores, a ala política do governo trava uma guerra com o setor econômico para prorrogar o benefício. A equipe da economia, que tem no comando o ministro Paulo Guedes, alega que a conta não fecharia.

Assessores do presidente defendem o benefício com o argumento de que o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) não perca apoio na região Nordeste, por exemplo.

A ideia é que seja prorrogado o auxílio e depois se inicie a transação para o programa Renda Brasil que seria o substituto do Bolsa Família, que ainda precisará ser apreciado pelo Congresso Nacional.

