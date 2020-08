Em meio à pandemia, LG aposta em nova linha de TVs Oled

São Paulo - Em meio a um cenário de recuperação nas atividades produtivas e do faturamento da indústria, a LG Electronics do Brasil anunciou, nesta terça-feira (18), o lançamento da sua linha 2020 de televisores Oled. Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), ela é composta por três opções de telas na categoria CX e o inovador modelo GX, que permite a instalação do aparelho bem rente à parede, transformando a TV em uma verdadeira obra de arte.



As telas Oled já são reconhecidas como as mais avançadas disponíveis atualmente. A tecnologia com pixels que se autoiluminam garantem o famoso preto puro, com contraste infinito e cores deslumbrantes, além de possibilitar a criação de painéis extremamente finos e maleáveis por conta da ausência de camada de retroiluminação traseira.

LG aposta em inteligência artificial para aumentar ainda mais a qualidade de imagem e som das TVs | Foto: Divulgação

De acordo com o gerente-geral de produtos televisores da LG Electronics do Brasil, Igor Krauniski, os consumidores poderão usufruir da incomparável qualidade de imagem das TVs Oled aliadas ao design mais minimalista e sofisticado de suas telas.

Os novos modelos contam com processador α (Alpha) 9 Gen 3 AI, que utiliza deep learning e inteligência artificial para aumentar ainda mais a qualidade de imagem e som das TVs. Os algoritmos reconhecem a qualidade do conteúdo original e otimizam diversos detalhes, como clareza, nitidez e brilho, aumentando a sensação de imersão dos espectadores.

Os televisores ainda oferecem novidades em relação à conectividade e inteligência artificial. As televisões da LG são as que oferecem o maior número de possibilidades de integração com assistentes pessoais. Além da plataforma proprietária ThinQ AI, os televisores contam com Google Assistente e Alexa embarcados, além de oferecem a possibilidade de controle do televisor por meio do Apple Home Kit e Alexa.

Os modelos 2020 permitem a criação de rotinas dentro da plataforma ThinQ AI, além da possibilitarem a realização de comandos de voz “Hands Free” nos devices da série GX, sem a necessidade do controle remoto.

Cinema na sala de casa



Reconhecida por sua capacidade de reproduzir com precisão as cores e as visões criativas dos cineastas, as LG Oled TVs proporcionam uma verdadeira experiência cinematográfica na sala de estar. Além do suporte do Dolby Atmos, já presente nas linhas anteriores, os modelos 2020 da categoria contam com suporte para o novo Dolby Vision IQ e o Filmmaker Mode da UHD Alliance, que possibilitam a reprodução dos filmes exatamente como os criadores pretendiam, tanto em qualidade de imagem quanto de som.

O desempenho visual e sonoro dos aparelhos, aliado ao fácil acesso ao conteúdo das principais plataformas, como Apple TV, Amazon Prime Video, Netflix e LG Channels, elevam a experiência dos espectadores.

Gamers



A linha 2020 de TVs Oled oferece diversos benefícios ao público gamer, por combinar qualidade de imagem superior com recursos diferenciados de jogos para uma experiência ainda mais interativa e emocionante. Um dos principais diferenciais das OLED TVs é a compatibilidade com o Nvidia G-Sync, que garante mais fluidez aos jogos e aumentam a sensação de imersão. A marca é a primeira e única fabricante a oferecer TVs oficialmente compatíveis com a tecnologia.

Os televisores ainda possuem compatibilidade com recursos como VRR, ALLM e eARC, todos atendendo às especificações HDMI 2.1, que permitem a reprodução fiel de conteúdos com movimentos rápidos, maior resolução e gráficos mais suaves e sincronizados.

O tempo de resposta rápido de 1 ms e baixo input lag completam a experiência de jogos mais nítidos e fluídos. A tecnologia OLED, com controle individual de pixels, também auxilia no tempo de resposta mais rápido, já que permite a transição de cores no painel de forma muito mais rápida, evitando borrões na tela.

Por fim, o Refresh Rate de 120 Hz, com reprodução de jogos em 4K, permite acompanhar de forma bastante rápida a mudança de quadros durante os jogos.

“No gap, no shadow”

O lançamento da série GX Gallery evidencia o compromisso da LG com o design diferenciado de seus produtos. Os modelos oferecem uma estética minimalista e formato ultrafino – os televisores de 65 polegadas contam com apenas 20 mm de espessura, sem a presença de uma caixa na parte traseira do aparelho. Isso permite a instalação do aparelho bem rente à parede, semelhante a uma obra de arte em uma galeria.

De acordo com Krauniski, a chegada do modelo no mercado brasileiro reforça a liderança mundial da LG em telas OLED, além de ressaltar as principais possibilidades oferecidas pelos painéis com a tecnologia.

As televisões de modelo CX estão disponíveis nos principais varejistas brasileiros nos tamanhos de 55, 65 e 77 polegadas, com preços sugeridos que variam de R$8.399,00 a R$39.999,00. Já a OLED GX chegará às lojas em setembro. Disponível no modelo de 65 polegadas, o televisor terá valor sugerido de R$19.000,00. Saiba mais sobre os novos modelos.