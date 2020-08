Livre da febre aftosa, pecuária no Amazonas mira as exportações

Manaus - O Amazonas, que já era reconhecido internacionalmente pela da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa com vacinação, desde 2017, conta agora com 13 municípios - responsáveis por 65% do rebanho no Estado -, livres da febre sem vacinação, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Dentre eles está a região da Boca do Acre, que agora poderá prosperar economicamente com as exportações.

Foram reconhecidas pelo Mapa os seguintes município: Apuí, Boca do Acre, Canutama, Humaitá, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, Pauini, Guajará, Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamarati e parte de Tapauá. Eles compõem o Bloco I do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância de Febre Aftosa e o reconhecimento internacional desse status deve ocorrer nos próximos meses, ampliando ainda mais o mercado para os pecuaristas amazonenses.

Os 13 municípios detêm mais de 65% do rebanho do estado | Foto: Divulgação

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), ao todo, são 1.020.096 cabeças de gado, entre bovinos e bubalinos e, na totalidade, o Amazonas possui um rebanho total de 1.562.081. Ou seja, os 13 municípios detêm mais de 65% do rebanho do estado.

Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, há mais de quatro décadas o Amazonas vem desenvolvendo ações e esforços pelos órgãos públicos e setor privado, visando o reconhecimento da área livre de febre aftosa sem vacinação. “Um dos maiores prejuízos que tivemos durante todo esse tempo foi o bloqueio das exportações da região, sendo que a carne bovina é um dos itens primordiais quando a pauta é exportações no Brasil”, salienta.

O deputado Adjuto Afonso, disse pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que a economia logo irá sentir os resultados positivos do reconhecimento. “Sabemos que em Boca do Acre se concentra o maior rebanho do Estado e isso vai melhorar, e muito, a nossa economia, tendo em vista que podemos exportar para outros estados e até para fora do país", afirma o deputado.



“Um dos maiores prejuízos que tivemos durante todo esse tempo foi o bloqueio das exportações", afirma Lourenço | Foto: Divulgação

Além do Amazonas

Além das regiões presentes no Amazonas, outros estados também foram contemplados com o reconhecimento, entre eles Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, essas localidades terão a oportunidade de ampliar a participação no mercado internacional.

“Mais de 40 milhões de cabeças estarão prontas para exportação para mercados mais exigentes. E isso deve melhorar o valor dos produtos desses locais para exportar para mercados como Japão, Coreia do Sul, que são mais exigentes e que não aceitam a carne bovina vacinada”, ressalta a ministra.

O diretor do Departamento de Saúde Animal, do Mapa, Geraldo Moraes, acredita que o reconhecimento nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional junto à OIE (Organização Mundial de Saúde Animal). “A expectativa é de conquistarmos isso em maio de 2021. Esses estados passarão por uma rigorosa avaliação por profissionais indicados pela organização”, destaca.

Amazonas já era reconhecido como livre da febre aftosa com vacinação, desde 2017 | Foto: Divulgação

Bovinos são os mais atingidos

A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento de vesículas (aftas) – principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido. A doença é causada por um vírus do qual existem 7 tipos, que produzem sinais clínicos similares. Os diferentes tipos só podem ser identificados em laboratório.

As espécies animais susceptíveis à febre aftosa são: os bovinos, ovelhas, porcos e cabras. Além dos camelos, lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas. Entre as espécies de animais silvestres de cascos fendidos estão as capivaras, elefantes e outros animais de zoológico.

