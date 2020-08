Brasil está comprometido com equilíbrio financeiro, diz ministro

Segundo a assessoria do ministério, Freitas aproveitou a ocasião para destacar iniciativas que visam a garantir mais eficiência para os setores de logística e transporte, reduzindo os custos de produção | Foto: Externo Rovena Rosa/ Agência Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reafirmou a investidores estrangeiros, hoje (20), que o Brasil está comprometido com o equilíbrio das contas públicas.

“A iniciativa privada é o grande motor para a recuperação dos investimentos no país”, afirmou o ministro ao participar, por videoconferência, de evento organizado pelo Conselho das Américas (COA, do inglês Council of the Americas).

A conversa foi reservada para convidados. Segundo a assessoria do ministério, Freitas aproveitou a ocasião para destacar iniciativas que visam a garantir mais eficiência para os setores de logística e transporte, reduzindo os custos de produção.

Em nota, a assessoria da pasta informou que Freitas destacou o plano do governo federal de concessões de portos, ferrovias, rodovias e aeroportos para a iniciativa privada, além da revisão de normas.

O Conselho das Américas é uma organização empresarial norte-americana de promoção do livre comércio nas Américas e no Caribe. Entre seus membros estão representantes de empresas de vários setores.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério da Infraestrutura