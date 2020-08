Bolsonaro afirma que auxílio vai até dezembro, mas não fala em valor

Bolsonaro disse ainda que o pagamento do benefício custa “R$ 50 bilhões ao ano” e que não seria possível continuar com ele em “definitivo”, mas sinalizou que o governo federal pretende “continuar” com o pagamento dos R$ 600 pelo menos até o fim desse ano. | Foto: Divulgação

SÃO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta sexta-feira (21), durante evento no Rio Grande do Norte, que o auxílio emergencial será mantido até dezembro desse ano. Em resposta à uma apoiadora, o presidente confirmou a prorrogação do benefício até o fim do ano, porém não informou se haverá alguma mudança no valor pago – hoje fixado em R$ 600. Para mães solteiras, o valor chega à R$ 1,2 mil.

Bolsonaro disse ainda que o pagamento do benefício custa “R$ 50 bilhões ao ano” e que não seria possível continuar com ele em “definitivo”, mas sinalizou que o governo federal pretende “continuar” com o pagamento dos R$ 600 pelo menos até o fim desse ano. “O Auxílio Emergencial foi bem-vindo, mas ele custa R$ 50 bi de reais ao ano, e infelizmente não pode ser definitivo, mas vamos continuar com ele, mesmo com valores diferentes, até que a economia possa pegar em nosso país”, disse o presidente no discurso.

O ministro Paulo Guedes tem se posicionado de forma contrária à manutenção do benefício. Guedes chegou a dizer que o aumento indiscriminado de gastos públicos e a quebra da regra do teto de gastos – que impede que as despesas públicas cresçam acima da inflação – poderia levar Bolsonaro à zona sombria do impeachment.

O que é o auxílio emergencial?

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção financeira emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.



Atualmente, os depósitos das parcelas de R$ 600 seguem quatro ciclos do calendário divulgado pelo governo, cujas datas variam de acordo com o aniversário do beneficiário. O InfoMoney compilou todas as informações que você precisa saber sobre as datas dos auxílio.

A partir de 28 de agosto, começa o ciclo dois do calendário do auxílio, com o pagamento da quinta parcela para os trabalhadores nascidos em janeiro.

