Cresce o consumo em restaurantes de áreas residenciais de Manaus

Manaus – Na maioria das capitais brasileiras, um comportamento foi identificado: com a retomada do funcionamento dos restaurantes, aqueles localizados próximos às áreas residenciais têm registrado aumento no movimento, enquanto os que ficam em áreas comerciais sinalizam redução. Os dados são do levantamento realizado pela Sodexo Benefícios e Incentivos, que administra vales-refeições em todo país, e demonstram que, em Manaus, as operações próximas de residências registraram aumento de 57,8% no movimento.

Restaurantes em Manaus voltaram a atender em seus salões há mais de 70 dias | Foto: Divulgação

Os dados foram divulgados pelo Sebrae-AM e, segundo o órgão, são justificados pela alta adesão das empresas ao regime de trabalho em home office. Em Brasília, por exemplo, houve, em média, uma alta de 43,33% no consumo entre os principais restaurantes de bairros residenciais. Em Manaus, as operações em regiões de comércio caíram 53,4%, em média, enquanto restaurantes mais próximos de residências registraram aumento de 57,8% no movimento.

Hora do almoço

Mesmo com a alta observada pelo levantamento, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM), Fábio Cunha, diz que em Manaus os bairros são em sua maioria mistos - comerciais e residenciais. “Eu acho que o comercial está mais movimentado, porque as pessoas estão voltando a trabalhar e, geralmente, esses restaures abrem na hora do almoço”, evidencia.

Presidente da Abrasel-AM, Fábio Cunha, observa que em Manaus os bairros são em sua maioria, mistos | Foto: Divulgação

Fábio explica também que as operações que ocorrem a noite são mais focadas no entretenimento e justamente por isso estão sofrendo mais restrições, o que acaba gerando um certo prejuízo. “A capacidade ainda está reduzida em 50% e esses lugares ainda tem que cumprir o horário de atendimento até meia noite. O movimento está ficando mais fraco nesses restaurantes noturnos”, relata.

O presidente aproveitou ainda para salientar que a retomada do setor ainda não está 100% mesmo após mais de 70 dias de reabertura dos restaurantes em Manaus. Segundo Fábio, as restrições seguem sendo um problema para evolução do segmento, mesmo que sejam compreensíveis. Além disso, muitas pessoas ainda estão desempregadas e outras ainda estão perdendo emprego.

Localidade mista

Segundo o dono do restaurante Eighty’s Burguer, Jean Fabrizio, seu empreendimento está localizado em um bairro comercial, mas que conta com forte presença residencial, uma localidade mista, explicada por Fábio Cunha. “Após a reabertura percebemos uma queda nas vendas de delivery e um crescimento tímido, mas real, no faturamento total, de aproximadamente 5%”, conta.

Para Victor Paiva, proprietário da Soparia Amazônica, localizada em um bairro residencial, o crescimento vem ocorrendo de forma considerável, até mesmo no delivery. “O consumo continua muito bom, tendo com o parâmetro o período anterior à pandemia, aproximadamente em 30% no geral”, relata.

Nacional

À nível nacional, o crescimento foi observado em várias capitais brasileiras. Em Brasília, houve uma alta de 43,33% no consumo entre os principais restaurantes de bairros residenciais. A queda no movimento de restaurantes localizados em áreas comerciais foi de 52,57%. Regiões administrativas como Samambaia, Águas Claras, Gama, Sobradinho e Guará tiveram aumento no faturamento dos restaurantes. Já em regiões como Asa Sul, Asa Norte e Taguatinga houve queda na média geral de consumo dos restaurantes.

No sul do país, em Curitiba esse movimento se repete, a queda nos restaurantes em regiões comerciais foi de 61%, em média. Já os restaurantes de bairro apontaram alta de 22%, em média, no consumo. Os números também chamam atenção em São Luís, 112% de crescimento no movimento de restaurantes localizados próximos às regiões residências e 49% de queda no consumo dos restaurantes em áreas comerciais.

Veja mais:

Governo do Estado orienta usuários de restaurantes populares

Dia do Garçom: profissionais vivem de perto impactos da pandemia