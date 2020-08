Tribunal de Justiça do AM dá posse a 44 novos servidores

Aprovados tomaram posse de forma virtual | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Poder Judiciário Estadual do Amazonas deu posse, nesta segunda-feira (24), a 44 candidatos aprovados no concurso público para o órgão. Os candidatos são oriundos da capital e do interior e foram aprovados nas primeiras colocações do concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para os cargos de assistente e analista judiciário e cujas provas do certame foram aplicadas em outubro de 2019.

Em razão da pandemia e da recomendação de distanciamento social pelas autoridades de saúde, a solenidade foi realizada por meio de videoconferência, sendo dirigida pela vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas desembargadora Carla Reis.

Cargos a serem ocupados

Os 44 novos servidores são oriundos do interior e da capital e foram aprovados para os cargos de assistente (Nível Médio) e analista Judiciário (Nível Superior). Outros servidores serão igualmente empossados nos próximos dias, alcançando 31% (50) do número total de aprovados (160) que, após a homologação do resultado do concurso, já foram nomeados pelo presidente do TJAM, desembargador Domingos Jorge Chalub.

Nesta mesma segunda-feira (24), assim que finalizada a solenidade de posse, os empossados começaram a participar do "Curso Inicial de Formação de Servidores", que é organizado pela Eastjam, sendo promovido em ambiente virtual, tendo a carga horária de 20 horas/aula.

Carla Reis

Ao representar a instituição e dar as boas-vindas aos novos servidores em nome do presidente da Corte, desembargador Domingos Jorge Chalub, a vice-presidente do TJAM, desembargadora Carla Reis, os felicitou pelo êxito. "Felicito-vos pelo êxito alcançado e, principalmente, pela nobre função, que ora estão imbuídos", mencionou a desembargadora.

Aprovada Rayana da Costa

Aprovada no concurso e discursando em nome dos 44 novos servidores, Rayana da Costa mencionou que o momento é de celebração e comprometimento. "Não se trata de uma conquista de 44 pessoas, mas é sim o mérito de dezenas, pois ninguém vence sozinho. É, portanto uma vitória coletiva de nossas famílias que vivenciaram nossas angústias e renúncias; que acreditaram em nosso sucesso e nos deram forças para que tomássemos as decisões certas", citou a nova servidora.



Providências



O resultado do concurso público do TJAM foi homologado no dia 28 de julho. Na edição desta segunda-feira (24) do Diário da Justiça Eletrônica (DJE) constam as nomeações de três candidatos, sendo esses aprovados para vagas destinadas a candidatos negros. Um deles substituirá ao que concorreu à vaga de ampla concorrência e desistiu da nomeação.

