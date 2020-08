Auxílio emergencial: Veja quanto Bolsonaro quer pagar até o fim do ano

Bolsonaro discute com a equipe econômica estender o auxílio emergencial até o fim deste ano | Foto: Divulgação





As discussões com o setor econômico e o presidente Bolsonaro estão acirradas para determinar qual será o valor das novas parcelas do auxílio emergencial. A prorrogação do benefício foi anunciada esta semana pelo Ministério da Economia.

Bolsonaro discute com a equipe econômica estender o auxílio emergencial até o fim deste ano com um valor de, pelo menos, R$ 300. Em reunião nesta segunda-feira (24), no Palácio do Planalto, o presidente foi apresentado a uma proposta de R$ 270.

No entanto, ele pediu para a equipe econômica chegar a um valor a partir de R$ 300.

"Estou pensando em prorrogar por mais alguns meses, mas não com R$ 600 nem com R$ 200. Um meio-termo aí até a economia pegar", disse o presidente a um grupo de eleitores nesta segunda, na frente do Palácio da Alvorada.

As informações são da Folha de São Paulo