Serasa: Dívidas de até R$ 1.000 podem ser pagas por R$100

Serasa prolongou a ação de quitação de débitos até a segunda-feira (31) | Foto: Bruna Oliveira

O Serasa prolongou a ação de quitação de débitos até a segunda-feira(31). O programa Limpa Nome, que começou em junho, teve mais de um milhão de consumidores inscritos para quitar suas dívidas. Quem tem dívidas entre R$ 200 e R$ 1.000 pode consultar a plataforma da empresa para pagar de vez, pelo valor de até R$ 100.

Para saber se a dívida poderá ser negociada nessas condições, o consumidor precisa acessar o site do Serasa Limpa Nome. As informações, também, podem ser acessadas via aplicativo da Serasa disponível para Android e iOS.

Atendimento presencial

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, as agências da Serasa que fornecem atendimento presencial permanecem fechadas. Porém, além do site do Serasa Limpa Nome e do app da Serasa, o consumidor pode regularizar seus débitos financeiros pelo Whatsapp, por meio do número: (11) 98870-7025.





