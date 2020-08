Governo Federal lança programa habitacional 'Casa Verde e Amarela'

Rogério Marinho, do Ministério do Desenvolvimento Regional | Foto: EBC

Brasil - Casa Verde e Amarela é o novo programa de habitacional do Governo Federal. O anuncio foi feito nesta terça-feira (25) por Rogério Marinho, que esta no comando do Ministério do Desenvolvimento Regional. O projeto vai substituir o Minha Casa, Minha Vida e terá como focos a regularização fundiária, melhoria habitacional e taxas de juros reduzidas para a população de baixa renda.

Segundo a pasta, a expectativa é de atingir 1,6 milhão de famílias até 2024, o que representa um incremento de 350 mil em relação ao antigo programa e o objetivo é ampliar o acesso à moradia digna. As regiões que devem receber primeiro o plano são a Norte e Nordeste. Afinal, segundo a avaliação da pasta, é que é mais difícil para moradores dessas regiões, pois recebem remunerações mais baixas comparadas em todo o país.

Marinho já tinha adiantado o corte na taxa de juros. Partindo dos atuais 4,75% ao ano, a taxa cairá para 4,25% para mutuários do Norte e Nordeste, e 4,5% para outras regiões, de acordo com o ministro.

As reformulações do novo programa habitacional começaram no primeiro semestre, no entanto, precisaram parar por conta da pandemia da Covid-19 e porque o financiamento dessas obras é feito sobretudo com recursos do FGTS - que já está sendo bastante demandado nos últimos tempos.

Leia mais:

Banco do Brasil renegocia mais de R$ 7 milhões em dívidas por WhatsApp

Flávio Bolsonaro é diagnosticado com a Covid-19