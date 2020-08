Nasceu em dezembro? Parcela do auxílio emergencial será liberada

Auxílio será depositado nesta quarta-feira (26) | Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal irá liberar na quarta-feira (26), as parcelas do auxílio emergencial para nascidos em dezembro. Quem espera receber os R$ 600 da 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª prestação do benefício terá o crédito em conta digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Por meio da plataforma, é possível pagar contas, compras e boletos. O saque do valor só será liberado no dia 17 de setembro.

Segundo o calendário da Caixa, aqueles que nasceram em dezembro e receberem a 4ª parcela na quarta, terão a 5ª parcela liberada no dia 30 de setembro em conta digital. Isso significa que o saque dos R$ 600 desta parcela, especificamente, será liberado apenas no dia 27 de outubro.

Já para quem receberá a 3ª parcela do auxílio na quarta-feira (26), em conta digital, a 4ª parcela liberada no dia 30 de setembro e a 5ª no dia 13 de novembro.