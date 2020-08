BYD começa a fabricar baterias para veículos elétricos, em Manaus

BYD quer popularizar a eletrificação da mobilidade e de equipamentos no Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - A BYD, gigante global da energia limpa e maior fabricante mundial de baterias de fosfato ferro-lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in, acaba de iniciar a operação de sua terceira fábrica no Brasil, instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM). A planta fabril é dedicada a produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4), inicialmente voltada para os chassis de ônibus 100% elétricos, fabricados em Campinas.

A empresa que já emprego funcionários nas cidades de Campinas, São Paulo, Salvador, Vitória, Curitiba e Rio de Janeiro, chega em Manaus com investimento da ordem de R$ 15 milhões, para operar uma fábrica instalada em uma área de 5 mil metros quadrados. Diante do volume de investimento na planta fabril da ZFM, a BYD já faz até previsões de expansão de novas linhas de produção no futuro.



A nova fábrica da BYD Brasil tem capacidade de produção de até 1 mil baterias por ano. A quantidade inicial projetada para ser entregue, até novembro, é de 272 baterias de fosfato de ferro-lítio. “Com o nosso investimento, também poderemos fazer parcerias com empresas interessadas em potencializar a eletrificação de seus equipamentos. A nossa proposta é popularizar e facilitar a eletrificação da mobilidade e de equipamentos no País”, avalia o presidente BYD Brasil, Tyler Li.



A fábrica é automatizada e robotizada, garantindo qualidade e segurança ao produto. “Estamos produzindo uma margem de 28 baterias a cada dois dias. É muito rápida e técnica a operação. Já que temos aqui em Manaus toda uma infraestrutura montada e robotizada para entregar as baterias com maior rapidez e mais segurança”, acrescenta Tyler Li.



Sustentabilidade e pioneirismo



A cidade de São José dos Campos, localizada no interior de São Paulo, será a primeira a ser beneficiada com as baterias produzidas no Brasil. Ao todo, a BYD vai fornecer 12 ônibus articulados de 22 metros, com zero emissão de poluentes e sem ruído.

A BYD é pioneira na introdução de frotas de ônibus elétricos no Brasil. Além de não poluentes, os ônibus elétricos são econômicos, tendo custo operacional menor que um ônibus a diesel convencional. Na comparação com o diesel, o gasto com o abastecimento elétrico chega a ser equivalente 25% do que a de um veículo a diesel. Além disso, o número reduzido de peças em um veículo 100% elétrico reduz drasticamente a necessidade de manutenção, proporcionando maior disponibilidade do veículo em comparação ao convencional à combustão.



Gigante global da energia limpa



Por quatro anos consecutivos (de 2015 a 2018), a BYD foi a maior fabricante global de baterias de lítio-ferro e de veículos elétricos e plug-in. A empresa está presente nos seis continentes, com veículos operando em mais de 300 cidades de 50 países. Superando 220 mil funcionários distribuídos em mais de 30 fábricas ao redor do globo (sendo 20 mil engenheiros pesquisadores que já desenvolveram acima de 24 mil patentes).

A BYD é ainda a segunda maior fornecedora de componentes para celulares, tablets e laptops no mundo. Em 2019, a empresa alcançou a terceira posição entre as companhias que estão mudando o mundo para melhor, “Change The World”, da Revista Fortune, e, em 2016, ganhou o prêmio Zero Emission Eco system da ONU, entre outros prêmios internacionais.

No Brasil, a BYD abriu sua primeira fábrica em 2015 para produção de chassis de ônibus elétricos e comercialização de veículos e empilhadeiras em Campinas, interior de São Paulo. Em abril de 2017, inaugurou sua segunda planta, para produção de módulos fotovoltaicos, consolidando-se como uma das líderes desse importante mercado no Brasil.

A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no país: Em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 - Ouro. Em 2020, a BYD iniciou a operação de sua terceira planta fabril no País, em Manaus, para a produção de baterias.





*Com informações da assessoria de imprensa