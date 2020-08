Auxílio emergencial: novo valor tem data para ser anunciado

Depois de participar de reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e outros integrantes do governo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta terça-feira que deve definir até a próxima sexta o novo valor do auxílio emergencial , menor que os atuais R$ 600, que pretende prorrogar até o fim do ano.

Ele participou da abertura do congresso nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em um hotel de Brasília.

"O governo fez sua parte [...] Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por três meses. Já prorrogamos por mais dois, acaba esse mês. E nós pretendemos prorrogar --pretendemos, né?-- até o final do ano, não com este valor que está aí, que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Quem paga somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem. Isso vem de endividamento. Então, nós estamos negociando", disse Bolsonaro.