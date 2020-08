Bolsonaro definiu média de novas parcelas do auxílio emergencial: veja

O chefe de Estado fez a afirmação durante a reinauguração do Alto-forno 1 na siderúrgica Usiminas | Foto: Carolina Antunes/PR

As próximas parcelas do auxílio emergencial não serão de R$ 200 ou R$ 600, segundo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe de Estado fez a afirmação durante a reinauguração do Alto-forno 1 na siderúrgica Usiminas em Minas Gerais nesta quarta-feira (26).

O político ainda disse que a quantia está sendo discutida com a equipe econômica de Paulo Guedes. O valor final deve ser anunciado na sexta-feira (28).

No evento, Bolsonaro anunciou veto à primeira proposta para o programa Renda Brasil, futuro substituto do Bolsa Família. O texto elaborado previa corte no abono salarial.

"Vamos voltar a conversar [sobre o Renda Brasil]. A proposta que a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar pra paupérrimos", explicou.

Ele ainda afirmou que não pretende alocar verbas para o novo projeto. "Não podemos fazer isso aí, como por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos, que seria um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar ao Bolsa Família, ao Renda Brasil ou como for chamar esse novo programa", concluiu.