'Semana Brasil' marcará a retomada comercial no pós-pandemia

| Foto: Divulgação

No período de 3 a 13 de setembro, será realizada a Semana Brasil, que a exemplo de 2019, tem o intuito de unir todo o comércio e varejo do País para celebrar a retomada com segurança, da economia e dos empregos.

Com o slogan “Todos juntos com segurança pela reconquista e o emprego”, empresas dos mais variados setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, computadores, móveis, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, alimentação e material esportivo devem participar e contribuir para o acúmulo das vendas e a circulação da economia. A Semana Brasil é um evento organizado pelo Governo Federal junto com comércio varejista do Brasil.

A Semana Brasil tem o apoio da Fecomércio AM e levará vantagens aos consumidores para estimular o consumo. Todo o varejo se une, por meio de suas entidades, amplificando o seu alcance e dando condições para que pequenas e médias empresas também possam se engajar e tirar proveito desta retomada.

O presidente em exercício da Fecomércio AM, Aderson Frota, destaca que a Semana Brasil de 2020 ocorrerá em um momento especial.

“O evento acontecerá em um período maior esse ano, o que vai favorecer, ajudar e fortalecer a atividade comercial e acima de tudo, uma grande injeção de ânimo no comércio para compensar todos aqueles dias, os mais de 100, que o comércio ficou paralisado. Eu sempre digo que os últimos três meses do ano, são especiais, se nós acrescentarmos mais a Semana Brasil em setembro, nós vamos adicionar um quarto mês que será muito bom”, ressalta.

Com dezenas de lojas cadastradas, a “Black Friday verde e amarela” está recebendo inscrições de empresários, que queiram participar, através do site www.semanadobrasil.com.

No ano passado, a campanha incrementou o comércio online em 41% (Ebit/Nilsen), enquanto as vendas presenciais também aumentaram 1,3% (Cielo). 70% dos shoppings centers aderiram ao movimento, o que favoreceu os segmentos de cosméticos (+19,8%), móveis, eletroportáteis e lojas de departamento (+12,6%), turismo e transporte (+6,6%), vestuário e artigos esportivos (+6,1%) e supermercados e hipermercados (+4,5%).

O assessor econômico da Fecomércio AM, José Fernando Pereira da Silva, destaca que a partir deste o ano, o movimento dos consumidores na Semana Brasil deve repetir 2019 e se perenizar, a exemplo de outros movimentos, que dinamizam as vendas do comércio.

“As perspectivas de crescimento da atividade comercial, embora modestas, são altamente positivas. Acreditamos que a Semana Brasil, neste ano, replicará os efeitos de 2019 e que alguns segmentos como vestuários, calçados, artigos de higiene e eletroeletrônicos terão um incremento de vendas”, destaca.

Para obter mais informações sobre a Semana do Brasil acesse www.semanadobrasil.com.

