Liberado cadastro online da emissão da nota fiscal de serviço avulsa

Semef tem mantido atendimentos aos contribuintes por meio de canais digitais | Foto: Lucas Silva

Manaus - A Prefeitura de Manaus liberou o cadastro on-line para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSA-e). A partir de agora, o prestador de serviço não precisa mais solicitar sua senha e login no atendimento presencial da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), como era feito antes do período da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19.



Os prestadores de serviços autônomos ainda não cadastrados poderão acessar o sistema via endereço eletrônico. Na tela inicial é clicar em “cadastre-se” e em seguida informar nome completo e e-mail. Nas telas seguintes, o contribuinte precisa preencher todos os formulários e anexar os documentos exigidos: RG, CPF e comprovante de residência.

No final do processo, o prestador de serviço deverá tirar uma selfie segurando o seu documento oficial com foto. Após verificar se todas as fotos estão legíveis, basta finalizar o processo. Isso permitirá que os atendentes da Semef identifiquem os dados de cada contribuinte para assim dar continuidade aos procedimentos devidos.



Liberação



O procedimento de liberação e acesso ao sistema para a emissão da primeira NFSA-e será informado por meio do e-mail cadastrado pelo solicitante. No caso de eventuais pendências deixadas durante o processo de preenchimento dos formulários ou envio dos documentos, a Semef também comunicará via e-mail.

Podem realizar o cadastro para emissão de NFSA-e prestadores de serviços pessoas físicas, especialmente os profissionais autônomos, e pessoas jurídicas não obrigadas a emitir a Nota Manaus e Nota Fácil Manaus. De janeiro a julho deste ano, mais de 51 mil NFSA-es foram emitidas pelo sistema de emissão on-line da Prefeitura de Manaus.



On-line



De acordo com o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões, esse é mais um serviço on-line que a Prefeitura de Manaus dispõe ao contribuinte. “Neste período de pandemia nosso atendimento presencial está suspenso, mas a Semef tem dado continuidade nos atendimentos aos contribuintes por meio de vários canais digitais. O cadastro e acesso ao sistema de nota fiscal avulsa são mais uns deles”, disse Simões ao complementar “A partir de agora a tendência é tornar o atendimento tributário da prefeitura cada vez mais virtual”.





*Com informações da assessoria