Dólar cai e fecha em R$ 5,58 em dia de correção

Depois de superar os R$ 5,61 na máxima da sessão, por volta das 12h30, o dólar caiu durante a tarde e chegou a atingir R$ 5,55 na mínima do dia | Foto: Marcello Casal Jr.

Num dia de boas notícias no exterior, o dólar caiu num movimento de correção. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (27) vendido a R$ 5,58, com recuo de R$ 0,034 (-0,6%). Ontem (26), a moeda norte-americana tinha fechado no maior valor em três meses.

Como nos últimos dias, a cotação oscilou bastante. Depois de superar os R$ 5,61 na máxima da sessão, por volta das 12h30, o dólar caiu durante a tarde e chegou a atingir R$ 5,55 na mínima do dia, por volta das 15h.

Num dia de poucas notícias econômicas no Brasil, as negociações foram dominadas pelo mercado internacional. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, apresentou hoje uma nova estratégia agressiva para diminuir o desemprego na maior economia do planeta e conduzir a inflação a níveis mais saudáveis.

De acordo com a nova abordagem, o Fed, Banco Central norte-americano, buscará atingir uma inflação média de 2%, compensando períodos abaixo de 2% com uma inflação mais alta “por algum tempo”, e garantir que o emprego não fique aquém de seu nível máximo. Esperanças em relação à aprovação pelo governo dos Estados Unidos de um teste rápido mais barato e portátil para a covid-19 também animaram os mercados externos.

Na bolsa de valores, o dia foi marcado por oscilações. O índice Ibovespa, da B3, a bolsa de valores brasileira, encerrou esta quinta aos 100.624 pontos, estável em relação a ontem, quando tinha fechado em 100.627 pontos. Ao longo do dia, o indicador alternou altas e baixas, até fechar praticamente sem variação.

* Com informações da Reuters