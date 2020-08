Comércio amazonense espera crescimento mediano na 'Semana Brasil'

Site campanha está recebendo inscrições de empresários que queiram participar | Foto: Lucas Silva

Manaus - Em meios às buscas pela recuperação do comércio, nesse segundo semestre, depois de um longo período atípico causado pela pandemia da Covid-19, de 3 a 13 de setembro, comerciantes de Manaus vão aderir à campanha "Semana Brasil". Sem valores da programação de descontos, a iniciativa organizada pelo Governo Federal tem por objetivo unir o comércio e varejo do país, com vantagens para estimular o consumo.

Em Manaus, comerciantes já estão preparados para aproveitar a oportunidade e acreditam que os efeitos serão positivos para o comércio da capital. De acordo com a expectativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), se espera um crescimento de até 5% no volume de vendas da campanha deste ano em relação realizada em setembro de 2019.



A Semana Brasil, que conta com o apoio da Fecomércio-AM, traz consigo o slogan: “Todos juntos com segurança pela reconquista e o emprego”. Empresas dos mais variados setores, como alimentação, eletrônicos e eletrodomésticos, cosméticos, alimentação e material esportivo devem participar e contribuir para o acúmulo de vendas e circulação da economia.

Iniciativa positiva

Para o proprietário da loja de vestuário Charme Modas, localizada no Centro de Manaus, Omar Ibrahim, qualquer iniciativa relacionada à propagação de promoções e facilidades nas compras é positiva para o comércio nesse momento. “Quando podemos, fazemos parte desses eventos. Já participamos da Black Friday, por exemplo. Na época, selecionamos alguns itens e fizemos promoções, além de escolher outros itens para liquidação. Acredito que faremos algo no mesmo molde novamente para impulsionar as vendas”, explica.

Charme Modas, localizada no Centro de Manaus | Foto: Divulgação

Omar também ressaltou a importância do auxílio emergencial, liberado pelo Governo Federal durante os períodos mais críticos da pandemia e que, agora, poderá ser prolongado, no giro da economia. “O intuito é justamente aquecer a economia e muitas pessoas estão vindo ao Centro para comprar e revender no interior e nos bairros daqui da cidade. O Centro acabou se tornando uma fonte de fornecimento de mercadoria”, conta.

Segundo o diretor executivo do grupo Amanda Beauty, com lojas espalhadas pelos shoppings de Manaus, Luiz Alberto Pontes, a Semana Brasil poderá ajudar muito na atividade comercial dos salões e barbearias do grupo. De acordo com ele, as vendas e os serviços caíram, aproximadamente, 25% em julho, se comparado com o mesmo período de 2019, e, nesse momento, a empresa fechará o mês de agosto com perdas de até 20%, também em comparação com o ano anterior.

“É interessante, porque essa data é melhor que a do Black Friday, afinal essa última tem uma proximidade muito grande com o Natal e isso, às vezes, acaba tirando o movimento das vendas do período natalino. Agora, em setembro, não há nenhuma data importante para o comércio e varejo no geral, além de termos alguns feriados durante a semana, o que faz com que as pessoas tenham mais tempo para pensar no que estão precisando e sair para comprar”, esclarece Luiz.

Loja da Amanda Beauty, localizada no Shopping Ponta Negra | Foto: Divulgação

Por isso, o diretor deixa claro que os salões e barbearias da Amanda Beauty irão participar da Semana Brasil e estarão com alguns serviços em condições especiais, além de alguns produtos com desconto. “Vamos aproveitar a oportunidade para recuperar as perdas do período de paralisação e os consumidores também terão mais vantagens para fazer suas compras nesse tempo”, finaliza.

Momento especial

De acordo com o presidente da Fecomércio-AM, Aderson Frota, a semana ocorrerá em um momento especial e poderá apresentar um crescimento de até 5% sobre o ano anterior. “O evento acontecerá em um período maior esse ano, o que vai favorecer, ajudar e fortalecer a atividade comercial. Sempre digo que os últimos três meses do ano, são especiais, se nós acrescentarmos mais a Semana Brasil em setembro, adicionaremos um quarto mês que será muito bom”, declara.

Com dezenas de lojas cadastradas, a “Black Friday verde e amarela” está recebendo inscrições de empresários, que queiram participar, por meio do site . No ano passado, a campanha incrementou o comércio online em 41% (Ebit/Nilsen), enquanto as vendas presenciais também aumentaram 1,3% (Cielo).

Cerca de 70% dos shoppings centers aderiram ao movimento, o que favoreceu os segmentos de cosméticos (19,8%), móveis, eletroportáteis e lojas de departamento (12,6%), turismo e transporte (6,6%), vestuário e artigos esportivos (6,1%) e supermercados e hipermercados (4,5%).

