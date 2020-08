Águas de Manaus prorroga campanha de negociação de dívidas

Os acordos podem ser realizados através do contato via Call Center (0800 092 0195), Whatsapp (98264-0464) | Foto: Divulgação

Manaus - A campanha “Zera Dívida On-line”, que estava prevista para ser encerrada nesta segunda-feira (31), será prorrogada por mais uma semana. Os clientes que possuem algum débito com a Águas de Manaus podem procurar a concessionária até o dia 6 de setembro para negociar as pendências com condições especiais.

A campanha on-line começou no último dia 24 e oferece condições flexíveis para os clientes Águas de Manaus quitarem dívidas. Os descontos podem chegar até 80%.



Ao longo da última semana, mais de 11 mil acordos para pagamento de débitos foram realizados. Por conta do volume expressivo, a empresa reforçou seus canais de atendimento virtual. “Decidimos prorrogar a campanha por causa da grande adesão da população à iniciativa. Nosso objetivo é oferecer ao maior número de clientes, a oportunidade de regularizar o pagamento de contas em atraso com todas as facilidades possíveis”, garante o gerente comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues.

Atendimento

Todo o atendimento está sendo realizado por meio dos canais virtuais da empresa, para que os clientes não precisem sair de casa. Os acordos podem ser realizados através do contato via Call Center (0800 092 0195), Whatsapp (98264-0464), do chat virtual no site da empresa www.aguasdemanaus.com.br ou no aplicativo para smartphones “Águas APP”.

Quem preferir, ainda pode solicitar a visita domiciliar de uma equipe da Águas de Manaus, através do Call Center (0800 092 0195). O colaborador vai até a residência do cliente e firma o acordo.

