Receita Federal paga o 4° e penúltimo lote da restituição do IR

O quinto e último lote regular será pago no dia 30 de setembro. | Foto: Reprodução

A partir desta segunda-feira (31) será pago, pela Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição do 4º lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2020. Cerca de 4,47 milhões de contribuintes receberão o pagamento que, ao todo, corresponde a R$ 5,7 bilhões.

O grupo que receberão neste lote são os que correspondem aos contribuintes com prioridade legal, que receberão cerca de R$ 248 milhões. Nesta categoria estão idosos (a partir de 60 anos), deficientes físicos, mentais ou moléstia grave e contribuintes que tem o magistério como principal fonte de renda.

O quinto e último lote regular será pago no dia 30 de setembro.

Malha Fina

A consulta para Malha Fina deve ser feita no site da Receita Federal, o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), consultando o extrato. Depois de identificar os erros, o contribuinte pode enviar uma declaração para corrigir a situação.

Assim, quando a malha fina for resolvida, a restituição será disponibilizada nos lotes restantes.