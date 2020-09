Confirmado: auxílio emergencial terá mais 4 parcelas; veja o valor

| Autor:

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, na manhã desta terça-feira (1º), a prorrogação do auxílio emergencial. Ao todo, serão mais quatro parcelas, porém com valores reduzidos. Bolsonaro afirmou que o novo valor será de R$ 300.

O auxílio emergencial foi pensado inicialmente pelo Ministério da Economia para durar três meses, com parcelas de R$ 200. As estimativas feitas em março pela pasta apontavam que o benefício alcançaria até 20 milhões de beneficiários, com custo total de R$ 15 bilhões aos cofres públicos.

O programa foi se encorpando ao longo do tempo. Primeiro, após pressão de parlamentares sobre o governo, o Congresso aprovou o pagamento de três parcelas de R$ 600. Depois, o governo decidiu prorrogar o auxílio por mais dois meses no valor de R$ 600, prazo que agora está se encerrando.

