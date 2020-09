Governo inaugura nova feira de produtos regionais na Zona Oeste

Nova feira foi viabilizada a partir de uma parceira da ADS com pasta de Assistência Social | Foto: Ruth Jucá/ADS

Manaus - Os consumidores habituais das Feiras de Produtos Regionais do Governo do Amazonas, promovidas semanalmente pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), terão no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio, mais uma opção para adquirir alimentos frescos e saudáveis em Manaus. A inauguração oficial da nova feira será realizada nesta quinta-feira (3), das 15 às 19h.

De acordo com o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho, a iniciativa é continuidade da parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), que administra o local, após o sucesso da feira no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova.



“Estamos estimando uma média de 800 visitantes por edição no novo ambiente de feira. Nosso objetivo é beneficiar os clientes com alimentos frescos, e os produtores com mais uma oportunidade de emprego e renda, e assim, movimentar ainda mais o setor primário do Amazonas”, disse.



Ao todo, mais de 30 produtores rurais da Região Metropolitana de Manaus serão beneficiados com um espaço de 400 metros quadrados (m²) para realizar as vendas dos produtos. A edição atenderá principalmente clientes da zona oeste de Manaus, além de servidores do local. Entre os alimentos que serão vendidos no local, estão produtos como hortifrútis, pescados, laticínios, farináceos, artesanatos, café da manhã regional e outros artigos. A feira será realizada toda quinta-feira.

Em dias diferentes da semana, as feiras funcionam em cinco shoppings da cidade | Foto: Ruth Jucá/ADS

Parceria

A secretária estadual de Assistência Social, Maricília Costa, destaca que a parceria com a ADS fortalece o trabalho desenvolvido pela secretaria no CECF Magdalena Arce Daou. O Grupo de Convivência Fuxico estará presente na feira, com a venda de tiaras, bolsas, porta-pão, arranjos de mesa, porta-chave, laços, guardanapos e outros itens.



“Essa parceria fortalece o trabalho do Governo do Amazonas na área do setor primário e, ao mesmo tempo, favorece a geração de emprego e renda para grupos que já atuam no centro de convivência do Santo Antônio”, disse Maricília.



Edições

Agora são nove edições da Feira de Produtos Regionais da ADS realizadas semanalmente em Manaus. Confira a lista.



Terças-feiras:



• Das 14h30 às 19h30, no Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova)

• Das 15h às19h no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

Quartas-feiras:



• Das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra

Quintas-feiras:



• Das 15h às 19h, no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

• Das 15h às 19h, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Santo Antônio)

Sextas-feiras:



• Das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra

Sábados:



• Das 5h ao meio-dia, no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus – Cassam (Chapada)

• Das 5h ao meio-dia, no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis)

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova).





*Com informações da assessoria