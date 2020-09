Black Friday 2020: confira tudo que vai rolar!

Confira os produtos que valem a pena comprar | Foto: Reprodução

A Black Friday é tida como uma das épocas mais indicadas para aproveitar descontos e comprar produtos em promoção. Pode ser sua chance de renovar um ambiente da casa e até trocar aquele eletrônico que já está um pouco ultrapassado.

Então, para ajudar você, que está pensando em comprar algo na Black Friday de 2020, separamos alguns itens que não podem deixar de ser adquiridos.

Smartphones

Os smartphones sempre fazem parte da lista de produtos mais procurados. Uma pesquisa feita pelo site blackfriday.com.br mostra que cerca de 37% das pessoas tem interesse em adquirir um celular novo. Então, as lojas costumam oferecer bons descontos nos aparelhos que estão em alta.

Esta pode ser a oportunidade que você estava esperando para trocar seu celular. Inclusive, não são apenas os modelos mais simples ou intermediários que entram em promoção. Aqueles tops de linha, sonho de consumo de muitas pessoas, também apresentam preços mais interessantes.

Notebooks

Os computadores e os notebooks também entram em promoção na Black Friday. Apesar de serem produtos que não são trocados com certa frequência, como acontece com os smartphones, ainda é possível encontrar boas ofertas.

É uma proposta interessante para quem está há algum tempo com o mesmo PC e sente que chegou a hora de se atualizar. Na pesquisa do site blackfriday.com.br, os produtos de informática estão entre os mais procurados na data de descontos, com cerca de 25% de interessados.

Roupas e Calçados

Renovar o guarda-roupa na Black Friday também pode ser uma ótima ideia. Muitas lojas trazem ofertas de coleções novas e antigas. Assim, essa pode ser a chance de encontrar aquele look que está faltando no seu armário.

Se for comprar pela internet, o ideal é saber suas medidas certinhas, para evitar surpresas na hora de receber as roupas em casa. Quanto aos calçados, já costuma ser mais tranquilo.

TV

Outro eletrônico que faz sucesso na Black Friday é a TV. Os preços baixam um pouco e, se pesquisar com calma, você conseguirá boas ofertas. Também é uma boa época para quem quer trocar a TV tradicional pela smart.

Apesar de existirem aparelhos que se encaixam nas TVs mais antigas e permitem o acesso à internet e aos streamings, como o Chromecast, a ideia de poder fazer isso direto da TV torna-se bastante atrativa.

Eletrodomésticos

Geladeira, micro-ondas e fogão são itens indispensáveis para sua cozinha. Mesmo quem já tem a casa própria pode aproveitar a sexta-feira de descontos para investir em eletrodomésticos mais modernos ou que tragam praticidade.

Montou a cozinha recentemente? Então, veja se não seria legal incluir um multiprocessador, um forno elétrico e outros produtos que vão tornar a vida residencial muito mais fácil. Aliás, eletrodomésticos de outras partes da casa também podem ser adquiridos nesta época.

Móveis

Outro item da casa que costuma ter um preço mais elevado é a mobília. Assim, a Black Friday é a chance que você esperava para renovar um cômodo ou, quem sabe, a casa toda.

A dica é pesquisar com calma e conhecer quais lojas trabalham exclusivamente com móveis, já que haverá mais promoções. Depois, determine o que você realmente precisa e faça suas compras.

Livros e Readers

Quem adora ler costuma aproveitar bastante a sexta-feira de descontos. Afinal, são encontrados descontos tanto nos livros físicos, quanto nos e-books e eReaders, os leitores de e-books.

Dependendo do site, você consegue montar uma estante completa com aqueles títulos que está curioso para ler. O melhor é que você não vai gastar muito para isso.

