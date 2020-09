Lotofácil da Independência tem prêmio de R$ 120 milhões

O prêmio principal não acumula e não havendo apostas premiadas com 15 números | Foto: Divulgação





Com um prêmio estimado em R$ 120 milhões a Lotofácil da Independência está com o sorteio previsto ta o dia 12 de setembro. A aposta custa R$ 2,50 e a pessoa deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

As apostas podem ser feitas, em cartela específica, nas casas lotéricas. O sorteio será a partir das 19h (horário de MS), no Espaço Loterias Caixa.

O prêmio principal não acumula e não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.