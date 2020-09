Mega-sena pode pagar prêmio de R$ 95 milhões no sorteio deste sábado

Manaus - O sorteio deste sábado (5) da Mega-Sena pode pagar prêmio estimado em R$ 95 milhões. Acumulado há dez edições, o sorteio do concurso 2.296 ocorre às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público também pode acompanhar pela televisão (RedeTV) ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

Segundo estimativa da Caixa, caso apenas um apostador acerte as seis dezenas, o prêmio principal pode render cerca R$ 123 mil por mês, se aplicado na poupança.

Lotofácil da independência

Também neste sábado começam as apostas exclusivas para a Lotofácil da Independência, concurso nº 2.030. O sorteio será realizado no dia 12 de setembro. A estimativa inicial do prêmio é de R$120 milhões.

Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.030, bem como outros cinco combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo aplicativo Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

