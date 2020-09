Ambev oferece 100 vagas de emprego para trabalhar remotamente

A Ambev está com vagas abertas para novos colaboradores para seu hub de tecnologia, o Ambev Tech. Embora as vagas sejam para unidades de Blumenau (SC), Maringá (PR), Sorocaba e Campinas (SP), os profissionais podem optar pelo modelo 100% em home office. Dessa forma, pessoas do Amazonas podem se candidatar.

A multinacional vai fornecer equipamentos para o trabalho e ajudar com os custos iniciais para montar um escritório próprio. Também será oferecido um subsídio mensal para as despesas de internet e luz.

As vagas são para desenvolvedoras, arquitetas de software, engenheiras de dados e product owners. Entre as principais linguagens utilizadas, eles procuram profissionais com conhecimentos de C#, React, Angular, Android, Java e Python.

Todo o time de tecnologia está em home office, então o começo do serviço para os contratados será direto em casa. Após a quarentena, todos também poderão optar por um trabalho híbrido, indo ao escritório alguns dias na semana ou manter o modelo totalmente remoto.

A Ambev oferece mais de 100 vagas para formar o novo time. Os interessados já podem se candidatar pelo site: https://hbsis.gupy.io/

Outras oportunidades

A Ambev está com as inscrições abertas para as duas principais portas de entrada para começar a carreira.

O programa de trainee aceita recém-formados de qualquer curso e paga salário de R$ 7 mil. Sem o exigência de inglês, os contratados receberão bolsas da empresa para estudar a língua. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

Para quem ainda está cursando uma graduação, a empresa tem 200 vagas abertas de estágio em todo o Brasil. As oportunidades também são para qualquer curso e sem o requisito do inglês.

Leia Mais

Sem teste de inglês, Ambev abre vagas com salário de R$7 mil