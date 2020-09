Operadora investe mais de R$ 40,1 milhões no Amazonas

Manaus - A Oi investiu no Amazonas mais de R$ 40,1 milhões no primeiro semestre de 2020, com foco na expansão da fibra ótica. Com a sua estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a companhia registrou aumento de 8,1% no número de clientes no Amazonas de janeiro a junho desse ano.

Segundo último relatório da Anatel referente a junho, a Oi Fibra tem a preferência dos clientes de internet por fibra ótica no estado, sendo líder em número de novos usuários de fibra ótica no período. A operadora disponibiliza a Oi Fibra na cidade de Manaus.

A Oi segue com o seu plano de transformação em curso, que tem estratégia centrada nos investimentos em infraestrutura de fibra ótica, que possibilitam expansão da banda larga residencial, e que dão sustentação também para as atividades no mercado B2B e no Atacado.

No mercado corporativo a companhia vem investindo em soluções digitais, por meio da Oi Soluções, onde registrou aumento de 28% em receita de TI no Amazonas no mesmo período. A infraestrutura de fibra ótica da companhia é estratégica para a Oi Soluções pois suporta as soluções de TI oferecidas ao mercado e que demandam estabilidade da rede com elevada taxa de conexão.

