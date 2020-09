R$14 mil em produtos agrícolas foram vendidos em feiras de Caapiranga

Feiras regionais voltam após meses de pandemia no AM | Foto: Divulgação/Idam

Caapiranga (AM) - A agricultura familiar vem movimentando a economia no estado do Amazonas. Em Caapiranga, município distante 134 quilômetros de Manaus, cerca de R$14 mil em produtos agrícolas foram comercializados em feiras realizadas no mês de agosto.

Participam da feira cerca de 30 famílias rurais das comunidades Dominguinhos, Sumaúma I e II, Vila Nova, Maloca, Monte Alegre, Paranã do Anamã e Araras. No local, são comercializados produtos como cará, banana (prata e pacovã), macaxeira, pé de moleque, farinha de mandioca, farinha de tapioca, goma, gengibre, abacaxi e melancia.

As vendas acontecem a cada 15 dias e são realizadas às sextas feiras, das 18h às 22h, e aos sábados, das 6h às 18h, na Rua Felix Amorim, bairro Santa Luzia, em Caapiranga.

Para o gerente do Idam em Caapiranga, Herley Dilahar, essa é mais uma oportunidade para o pequeno e médio produtor expor sua produção no mercado.

“Antes do início da pandemia, nós do Idam e parceiros já vínhamos conversando sobre esse espaço para comercialização local, e agora já estamos na segunda edição da feira, que está sendo um sucesso no município e sem dúvida gerando renda para as famílias do campo”, destacou.

*Com informações da assessoria



