Empreendimentos de Manaus anunciam adesão à Semana Brasil

Com vendas 100% online, shoppings de Manaus estão até 70% de desconto em produtos | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco dias depois da abertura oficial da campanha Semana Brasil, empreendimentos de Manaus começaram a anunciar participação, com vendas online e descontos de até 70%. A campanha é organizada pelo Governo Federal, em parceira com várias redes varejistas do país. No segundo ano da iniciativa, ainda meio aos efeitos da pandemia e o quadro de recessão após a queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 9,7%, a adesão no Amazonas segue em baixa.

Mas, ainda assim, na busca por fortalecer o movimento de vendas, entre as empresas que aderiram à campanha, os shoppings Ponta Negra e Manauara, com vendas 100% online e descontos de 70% de desconto. A campanha que começou no dia 3 de setembro, segue até o próximo domingo (13). Enquanto o Manauara está com promoções sendo mostradas nas suas redes sociais, com entrega por drive-thru, o Ponta Negra criou um site exclusivo para a ocasião (http://www.shoppingpontanegra.com.br/).



De acordo com o Ponta Negra, após adquirir o produto pelo site de vendas do shopping, a comprador receberá o produto por meio de drive-thru, montado na entrada do shopping, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra. “Tudo deverá ser alinhado pelo comprador diretamente com as lojas, e montamos um drive-thru especialmente para esta campanha virtual”, afirma a coordenadora de marketing do shopping, Priscila Furtado.



Lojas de diversos segmentos, como vestuário, alimentação, eletrodomésticos, cosméticos e serviços participam da ação. Entre as lojas que aderiram estão a ICases, que está dando desconto de 20% a 40% em capas de celular, películas de vidro com gel, pulseiras de smartwatch e capas de Apple Watch. A Oh Lalá Bijoux também está oferecendo a faixa de 70% em maquiagens e acessórios, assim como a Dress To.



Já as lojas Capodarte, Lança Perfume, Siberian, Arezzo, Jorge Bischoff, Zinzane brindam os clientes com 50% de descontos. Na Adidas, há produtos com preços 30% a 50% menores, enquanto, na Kumbuca, Rommanel, All Bags 40% e Track & Field os valores estão entre 30% a 50% abaixo do normal. Na loja Shop do Pé, o desconto ficou entre 10% a 60%.



O empreendimento informou que segue mantendo todos os protocolos de segurança incluindo verificação de temperatura na entrada, higienização constante dos ambientes, disponibilização dos totens com dispensers de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. Tudo para garantir que o Shopping Ponta Negra continue sendo um ambiente seguro para seus clientes, lojistas, colaboradores e parceiros.



“A Semana Brasil será uma oportunidade para os lojistas renovarem os estoques para as próximas datas comemorativa do varejo e, ainda estreitar o relacionamento com os seus clientes”, apontou a coordenadora de marketing do Ponta Negra.

Estímulo aos lojistas

No Millennium Shopping, dezenas de lojas aderiram a segunda edição da Semana Brasil. Ao longo desta semana, os consumidores poderão aproveitar descontos especiais em lojas de diversos segmentos, como moda e eletrônicos.



O Millennium vai divulgar as ofertas especiais nas suas redes sociais e lojas parceiras. “A Semana Brasil é um estímulo a mais para o lojista incrementar as vendas e renovar o estoque, enquanto o consumidor leva um produto de qualidade por um preço mais em conta”, destaca a coordenadora de marketing do shopping, Elizandra Xavier.

Ela ainda ressalta que o Millennium Shopping está preparado para receber seus clientes com segurança e conforto. O empreendimento segue com os protocolos de segurança, entre eles, medição de temperatura de todos já na entrada, distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção.

No campo da alimentação, o McDonald’s anunciou a sua adesão à campanha. Serão diversos cupons com descontos de até 24%. De acordo com a empresa, até o dia 13 de setembro, serão disponibilizados cupons para que os clientes aproveitem em pedidos no balcão, no Drive-thru e nos totens de autoatendimento dos restaurantes. Diversos sanduíches da marca fazem parte das promoções que ainda contam com acompanhamento e sobremesa.