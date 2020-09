IBGE pode contratar 6,5 mil profissionais para realização de pesquisas

Contratações serão feitas por meio de processo seletivo simplificado | Foto: Divulgação/IBGE

Brasil - Uma portaria do Ministério da Economia, publicada nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial da União , permite que a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contrate 6,5 mil profissionais por tempo determinado, que irão atuar em pesquisas do órgão. A autorização visa reforçar o quadro de pessoal do IBGE.

As contratações serão feitas por meio de processo seletivo simplificado e devem começar em janeiro de 2021, mediante disponibilidade de orçamento. Inicialmente, a contratação tem prazo de um ano, que pode ser renovado até a conclusão das atividades. A remuneração de cada profissional ainda será definida pelo IBGE.

O edital com os dados do processo ainda não possui data definida de lançamento. Entretanto, as vagas já estão divididas em Agente de Pesquisas e Mapeamento (5.623), Supervisor de Coleta e Qualidade (552), Agente de Pesquisas por Telefone (300) e Supervisor de Pesquisas (25).

Pesquisas na pandemia

Atualmente, por conta da pandemia de Covid-19, o IBGE realiza as pesquisas por telefone. O atendimento telefônico gratuito do IBGE 0800 721 8181 está operando remotamente e através dele o informante pode confirmar a identidade do entrevistador.

