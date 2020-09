Caixa abrirá agências neste sábado (12) no Amazonas

Ao todo, 16 agências no Amazonas estarão com portas abertas neste sábado (12) | Foto: Reprodução

Brasil - A Caixa Econômica Federal abrirá 16 agências no Amazonas neste sábado (12), das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. Os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril já poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a novembro poderão sacar em dinheiro o Auxílio Emergencial.

Ao todo, 770 agências vão prestar esses atendimentos em todo o país. Confira abaixo a lista de agências no Amazonas que irão abrir neste sábado:

Itacoatiara

Avenida Parque, Centro

Manacapuru

Boulevard Pedro Rattes, Centro

Manaus

Avenida André Araújo, bairro Adrianópolis;

Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada;

Rua Barroso, Centro;

Rua Florida, bairro Cidade Nova;

Avenida Francisco Queiroz, bairro Manoa;

Avenida Margarita, bairro Cidade Nova;

Avenida Brasil, bairro Compensa;

Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira;

Avenida Silves, bairro Raiz;

Avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário;

Rua José Clemente, Centro.

Parintins

Rua Benjamim da Silva, Centro

Tabatinga

Avenida Amizade, bairro das Comunicações

Tefé

Acesso R. Olavo Bilac, Centro

O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

A partir deste sábado, 7,6 milhões de beneficiários nascidos em outubro e novembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui. além disso, os beneficiários podem transferir os valores para contas da CAIXA ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.

*Com informações da assessoria

