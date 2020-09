Pandemia revela a escravidão da mão de obra dos aplicativos

Trabalhadores acumulam mais obrigações em relação aos aplicativos do que direitos | Foto: Lucas Silva

Manaus - Com a chegada da pandemia da Covid-19 em Manaus, motoristas e entregadores de aplicativo, que já vivenciavam a informalidade, passaram a trabalhar em condições ainda mais precárias. Em meio à pandemia, a falta de amparo trabalhista saltou aos olhos sobre trabalhadores que se tornaram reféns na falta de oportunidades de empregos formais, com carteira assinada que garantiriam a eles entre outras coisas, décimo terceiro, FGTS, Inss e seguro desemprego, por exemplo.

O motorista Lucas Souza, de 26 anos, é um dos milhares de trabalhadores amazonenses que precisaram optar pelo trabalho alternativo ofertado por serviços de aplicativos como os de transporte de passageiros Uber e 99, e o de entrega de alimentos como Uber Eats, iFood e Rappi, por exemplo. Lucas é um dos muitos que se sentem reféns dentro de seu próprio carro. Ele observa que os trabalhadores desses nichos não contam com direitos garantidos e não são valorizados pelas empresas de mobilidade e de entregas de produtos.



Somente no ano passado, aproximadamente, 5,5 milhões de brasileiros trabalhavam como motoristas e entregadores em aplicativos, segundo o Instituto Locomotiva. Esse total inclui profissionais autônomos e os que têm emprego fixo, mas, usam Apps como complemento. Também de acordo com o Instituto, entre março e abril de 2020, nos primeiros meses da pandemia, as compras feitas por meio de aplicativos cresceram 30%.

Volume de trabalho

Em Manaus, no mês de março, um dos mais críticos da pandemia, de acordo com entregadores da capital, a quantidade de pedidos no aplicativo Rappi, por exemplo, cresceu 300%, além de registrar um volume de cadastro que atingiu um pico de 280%. Contudo, quanto mais cadastros, menos direitos. No Amazonas, em junho, das 1,32 milhão de pessoas ocupadas no Estado, 681 mil estavam na informalidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre março e abril de 2020 as compras feitas por meio de aplicativos cresceram 30% | Foto: Lucas Silva

Lucas, que trabalha há três anos como motorista de aplicativo, diz que as plataformas de mobilidade não valorizam seus trabalhadores e que não atendem as suas demandas. “Nunca somos ouvidos, me sinto refém dentro do meu carro. Ontem mesmo fui humilhado por uma passageira e, mesmo relatando a situação, o aplicativo só fica do lado dos clientes. E isso é só uma das situações que vivenciamos por conta da falta de vínculo empregatício”, explica.

O motorista precisou ficar dois meses parado, pois a quantidade de corridas diminuiu e ele está no grupo de risco da Covid-19. Segundo ele, o aplicativo não foi capaz de ampará-lo durante a crise. Lucas somente contou com a ajuda do auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo Federal, que permitiu que não faltasse comida em sua casa.

As garras na informalidade

De acordo com o presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por aplicativo em Manaus, Alexandre Matias, 46 anos, a classe não conta com nenhum direito garantido e a pandemia revelou como as relações informais são prejudiciais, principalmente em momentos de crise. “O direito que nós temos é o de rodar, rodar, independente de quantas viagens façamos e não reclamar. Na pandemia tudo ficou mais desgastante, foi um caos total para nós que dependemos da movimentação da cidade”, conta.

"Na pandemia tudo ficou mais desgastante", afirma Alexandre | Foto: Debora Rosa

Logo no início do mês de julho, o Brasil contou com a primeira grande paralisação nacional dos entregadores e motoristas de aplicativo. As manifestações chegaram a Manaus, com reivindicações como o aumento no valor das corridas, falta de condições de trabalho e segurança e assédios sofridos durante as corridas. Alexandre e seus colegas de profissão fizeram parte dos protestos na capital.

“Começou com os entregadores e depois passou para a gente, os motoristas. Foi justamente para que pudéssemos reivindicar preços, o que recebemos. A relação entre os trabalhadores e os aplicativos é muito distante. Somos considerados parceiros, mas as empresas não nos ajudam. Não temos uma parceria real, só obrigações”, expõe Alexandre.

Mobilização nacional dos entregadores de aplicativos cobra o Congresso Nacional direitos pelos serviços | Foto:

Representante dos motoristas de Uber, em Manaus, Edson Gonçalves, 49 anos, esclarece que não existe formalidade nenhuma entre os motoristas e os aplicativos. De acordo com ele, muitos deixaram de trabalhar, enquanto outros chegaram até mesmo a falecer por conta da Covid-19. “Cumprimos regras rigorosas e não ganhamos muito em troca. Depois das nossas manifestações, pouco mudou. Os Apps continuam a banir e a não lidar realmente conosco”, desabafa.

Crise econômica e sanitária

Segundo o cientista político Carlos Santiago, o Brasil está passando por duas grandes crises: uma econômica e outra sanitária. Para ele, ambas estão entrelaçadas e são as responsáveis pelo aumento do desemprego, mas também da informalidade no país e no Amazonas. “Muitos já estavam vivendo na informalidade e, com a pandemia, perderam o pouco que ainda tinham. Nesse grupo estão os trabalhadores de aplicativo, que não contam com direitos e nem segurança”, desenvolve.

Carlos também chama atenção para a violência que atinge à classe dos motoristas e entregadores, que acabam sendo vítimas do trânsito e dos bandidos e assassinos de Manaus. O cientista acredita que é necessário que o Congresso Nacional passe a debater a inclusão desse grupo no mercado de trabalho formal, discutindo políticas públicas e formas de conciliar os interesses das empresas com o dos trabalhadores.

O deputado federal Henrique Fontana (PT) apresentou um Projeto de Lei (PL) que pretende regulamentar as atividades dos trabalhadores de aplicativos. A proposta prevê a criação de um novo tipo de contrato que garanta direitos trabalhistas e previdenciários aos profissionais que atuam em plataformas digitais. O PL 4.172 foi protocolado em agosto, mas até agora não foi analisado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Maia (DEM).

