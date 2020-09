Sony anuncia fechamento de fábrica de TVs e câmeras em Manaus

A fábrica fecha as portas após 48 anos de atuação na capital amazonense | Foto: Reprodução

Manaus - O Grupo Sony anunciou, por meio de nota, nas redes sociais que fechará a fábrica em Manaus. As atividades serão completamente encerradas em 2021. A decisão foi anunciada às vésperas do evento do Playstation 5 (PS5), videogame da Sony.

As vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil, tais como televisores, áudio e câmeras, não serão mais produzidos na capital amazonense. Os demais produtos de games, soluções profissionais, música e Pictures Entertainment, continuarão com forte atuação no mercado local.

Outras empresas também deixaram os pólos do Brasil, como a Philips, Sharp, Gradiente e Nikon. Do ramo fotográfico, somente a Canon permaneceu.



Confira a nota na íntegra:

“O grupo Sony sempre adota medidas para fortalecer a estrutura e a sustentabilidade de seus negócios, para responder às rápidas mudanças no ambiente externo. Nós decidimos fechar a fábrica em Manaus ao final de Março de 2021 e interromper, em meados de 2021, as vendas de produtos de consumo pela Sony Brasil, tais como TV, áudio e câmeras, considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios.

A Sony está tomando todas as medidas necessárias e está muito comprometida como empresa em empenhar seus esforços para garantir todos os direitos, o melhor tratamento e cuidados especiais aos seus colaboradores. Sony Brasil continuará a oferecer todo suporte ao consumidor para os produtos sob a sua responsabilidade comercial de acordo com as leis aplicáveis e sua política de garantia de produtos.

Os demais negócios do grupo Sony no Brasil (Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures Entertainment) continuarão a manter sua forte atuação no mercado local.”

Lançamento PS5

Em junho deste ano foi revelado o PlayStation 5, na conferência virtual `The Future of Gaming`. Além do console, o evento da Sony apresentou diversos jogos que serão lançados para PS5, dentre eles alguns títulos exclusivos para a plataforma.

O novo console da empresa recebeu um design branco bem futurista, combinando com o controle DualSense revelado em abril. O PS5 terá duas versões, uma com leitor de mídia e outra sem, somente para leitura de mídia digital.

