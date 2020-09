No pós-pandemia, empresas buscam consultorias para sobreviverem

Após meses de crise econômica por conta da pandemia do novo coronavírus, o mercado financeiro tem dado os primeiros sinais de recuperação. Muitas empresas encontraram novos meios para garantir vendas e expansão, reduzindo custos, inovando e reposicionando o negócio com a ajuda de consultorias especializadas. Para o pequeno empreendedor, enfrentar a crise sozinho pode ser um desafio ainda maior.

A sobrevivência das empresas vai depender de como os empreendedores se prepararem para o momento de retomada. Prosperar é mais difícil em um cenário de crise, mas estar atento à gestão da empresa é o primeiro passo. Contratar uma consultoria tem sido uma estratégia cada vez mais utilizada para os empreendimentos e profissionais liberais, como médicos, esteticistas e trabalhadores do ramo de serviços, que precisam resolver problemas complexos.

Somente em agosto de 2020, foram registradas pela Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) 695 novas empresas. Isso mostra, segundo a CEO Patrícia Costa, que os novos empreendimentos estão surgindo e mais pessoas tem visto na consultoria uma forma de encontrar os objetivos que o cliente quer e empresa precisa alcançar para se manter no mercado.

"Diante desse cenário pós-pandemia, as empresas têm a preocupação de como podem se preparar para alavancar os seus negócios. A consultoria vem justamente para direcionar qual o melhor caminho a seguir, acompanhando um estudo detalhado do mercado. Orientamos se o empresário vai investir ou não em terceirização de serviços; como se deve cumprir os requerimentos exigidos pela legislação brasileira, principalmente nesse momento onde se discute a reforma tributária. São conhecimentos técnicos nas áreas contábil, fiscal, financeira, recursos humanos ou paralegal. O olhar precisa ser abrangente e considerar a totalidade de processos do negócio", disse Patrícia, que tem 16 anos de experiência na área de administrativa.

Junto com Ayezha Nascimento, Patrícia abriu há três anos uma empresa de consultoria voltada para clínicas e consultórios de Manaus. Segundo ela, agora, apesar da crise, muitas empresas estão a procurando principalmente no segmento de Consultoria de Gestão de Pessoas.

Muitos empresários enxergam em uma consultoria a projeção de resultados rápidos, mas os projetos são desenhados de acordo com a necessidade, seja a médio ou a longo prazo. Para o médico cardiologista Bernardo Medeiros, contratar uma consultoria foi trazer para dentro da clínica a experiência, os conhecimentos e a ajuda de consultores que trouxeram mais confiança e chances de sucesso para as tomadas de decisões e para as ações.

"Quando eu decidi abrir a clínica, eu achei que era só vir e ser médico, mas na verdade é muito mais complexo. Então, eu precisei de uma equipe profissional que me ajudasse na parte administrativa. Sem dúvida nenhuma, nesse um ano e meio de trabalho, seria impossível estar com a clínica aberta se não fosse a ajuda da consultoria. A consultoria empresarial oferece uma visão externa e que pode contribuir muito para otimizar processos, vencer obstáculos e trazer inovações significativas. Isso aqui é um sonho, esse é o maior desafio profissional que eu já enfrentei. Eu tenho convicção que somente com pessoas do bem, profissionais capacitados, é que a gente atinge bons resultados"

O médico diz ainda que a consultoria é um meio muito eficaz para alcançar os objetivos justamente por encurtar o caminho do objetivo final.

De acordo com o Sebrae, a contratação de um especialista em consultoria empresarial não deve ser vista como um custo para a empresa, mas sim como um investimento que traz retornos financeiros e institucionais para a companhia. A CEO Patrícia Costa traçou sete dos trabalhos desempenhados pela consultoria, que pode ser contratada por empresas de todos os portes.

1 - A consultoria aponta e analisa os possíveis futuros riscos que a empresa poderá enfrentar;

2 - Define medidas de prevenção e proteção para cada empresa, o que protege o desempenho da empresa e melhora a tomada de decisão;

3 - A consultoria se dedica a gestão de riscos e ao treinamento de pessoas;

4 - A consultoria estrutura ou gerencia recursos, receitas e investimentos;

5 - Elabora um planejamento estratégico financeiro, por meio de políticas internas e da organização das atividades do setor;

6 - Faz um estudo do comportamento dos clientes e descobre quais são seus desejos e necessidades;

7 - Cria procedimento operacional padrão;

"As empresas buscam consultorias que inovem, que sejam criativas e que tenham uma visão ampla e estratégica das tendências do negócio que desenvolvem".

*Com informações da assessoria